Eğitim ödeneği ne zaman yatırılacağı araştırılmaya başlandı. Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Eğitim ve öğretim ödeneğinin ne zaman yatacağı, her yıl araştırılıyor. Peki Eğitim ödeneği ne zaman yatacak? Öğretmen eğitim öğretim ödeneği ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Bakanlık tarafından il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği belirtildi.

Söz konusu yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği belirtildi.

EĞİTİME HAZIRLIK ÖDENEĞİ (KIRTASİYE YARDIMI) NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenen paradır.

Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılıyor.

