Eğitimde 4+4+4 yerine 2+2 ya da 3+1 geliyor! MEB gündemine aldı, lise eğitimi kısalabilir

MEB, eğitimde 4+4+4 sistemi yerine 2+2 ya da 3+1 modellerini gündeme aldı. 2012 yılından bu yana uygulanan eğitim sisteminin değişmesi için Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıklara başladı. Lise eğitiminin 4 yıldan daha az olması ilk olarak gündem gelirken; zorunlu eğitim süresinin de kısalması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Sahada, 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar" diyerek zorunlu eğitimdeki değişiklik düşüncesini doğrularken "Liseler ve zorunlu eğitim kaç yıl olacak? 4+4+4 sistemi değişiyor mu? 4+4+4 yerine nasıl bir eğitim sistemi gelecek?" sorularının yanıtları merak konusu oldu.

EĞİTİMDE 3+1 VE 2+2 MODELİ GÜNDEMDE

Haber Global'de yer alan habere göre; gündeme gelen alternatif eğitim modeller arasında, lise eğitiminde ilk 3 yılın zorunlu, son yılın üniversiteye hazırlık süreci olarak yapılandırıldığı, "3+1 modeli" ile ilk 2 yılın ardından diploma verilmesini ve öğrenciler için 2 yıl daha akademik veya mesleki eğitim sunulmasını öngören "2+2 modeli" yer alıyor.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni eğitim modellerine yönelik açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, zorunlu eğitimin bireylerin temel haklara erişimini sağlayan ve toplumsal eşitliği destekleyen temel kamusal hizmetlerden biri olduğunu ancak eğitim sistemlerinin toplumların ihtiyaçları ve dönüşen koşulları doğrultusunda sürekli gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

ESNEK MÜFREDAT MODELİ

Yavuz, esnek müfredat modeline dikkat çekerek şu açıklamada bulundu:

"Model önerisi için şu anda gündemimizde, lisenin son yıllarının isteğe bağlı hale getirildiği bireyselleştirilmiş ve modüler bir ortaöğretim yapısının kurulması, okul öncesi eğitimin zorunlu ve ücretsiz hale getirilmesi, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik ile dijital okuryazarlık gibi alanlara dayalı esnek müfredat modelleri geliştirilmesi, mesleki yönlendirme sistemlerinin güçlendirilmesi ve haftalık çevrim içi eğitim günleri ile dijital öğrenme becerilerinin artırılması yer almaktadır."

2+2 MODELİ İÇİN UYARDI: DİKKAT!

Eğitim Uzmanı İlhan Sevin de, zamanın gerekliliklerine uygun olarak eğitimde iyileştirmeler ve değişiklikler yapılabileceğini belirterek, "Ancak bu değişim sürecinde organizmaya zarar vermemek de önemlidir. Basında yer alan 2+2 sistemi özellikle dikkatimi çekti. Bu sistemde, 2 yıl lise eğitimi alan öğrencilerin, isteyenlerin 2 yıl daha eğitim-öğretime devam edebileceği belirtiliyor. Ancak eğitim sisteminde isteyen ve tercihe bırakma gibi kavramlar yer almamalıdır" dedi.

700 BİN ÖĞRENCİ OKULA DEVAM ETMİYOR

"Sistem, bütünlük ve tutarlılık içinde disipline edilmelidir" uyarısında bulunan Sevin, "2+2 sistemine geçildiğinde, 2 yılı tamamlayan öğrencilerin büyük bir kısmının eğitim-öğretime devam etmeyeceği öngörmekteyim. Şu anda zorunlu eğitim olmasına rağmen okula devam etmeyen öğrenci sayısı 700 bine yaklaşmaktadır. Tercihe bırakıldığında bu sayı daha da artacaktır" ifadesini kullandı.

2 YIL EĞİTİM YETERSİZ

Sevin, yeni eğitim sistemine yönelik tartışmalara da şöyle yanıt verdi: "Mesleki, sanat veya spor gibi yetenekleri olan öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren tespit edilip, bu alanlarda kariyer yapmalarına fırsat tanınmalı. Unutulmamalıdır ki okul, sadece öğretim yapılan bir yer değil, bireyin duygusal, bilişsel ve sosyal yönlerinin de geliştiği bir ortamdır. Bu nedenle, iki yıl sonunda lise diploması verilmesini sağlıklı bulmuyorum. Sosyal hayata ve yaşama hazırlık için belirli bir yaşa kadar okul ortamında eğitim almak, yönlendirilmek ve disipline edilmek önemlidir. Mesleki eğitimin cazip hale getirilmesi, başarılı ve yetenekli öğrencilerin mesleki eğitime erken yaşlardan itibaren yönlendirilmesi de ayrıca üzerinde ayrıntılı ve derinlemesine düşünülmelidir."