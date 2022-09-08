"Eğitime destek için bir balon da sen patlat" kampanyası ile muhtaç öğrencilerin yüzü gülüyor

İSTANBUL (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Muhtarı Engin Çelik'in yeni eğitim öğretim yılında maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin kırtasiye ihtiyaçlarının hayırseverler tarafından sağlanması için başlattığı "Eğitime destek için bir balon da sen patlat" kampanyası ile 180 öğrencinin kırtasiye gereksinimi karşılandı.

Muhtar Çelik, yeni eğitim öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı yapması için başvurması üzerine harekete geçti.

Kolları sıvayan Çelik, gelen ailelerin ihtiyaçlarını bir kağıda yazmalarını istedi. Aldığı balonları şişirerek yardım isteklerini balonların içine koyan Çelik, duyuruyu da muhtarlığa asarak hayırseverlere çağrıda bulundu. Hayırsever mahalle sakinleri balonları patlatarak ihtiyaç duyulan malzemeyi öğrendikten sonra bunları mahalledeki kırtasiyelerden alarak maddi durumu iyi olmayan öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladı.

- "Hayır sahibi aileler çocuklarına da dayanışmayı anlatıyor"

Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl eğitime destek kampanyası yaptıklarını, bu sene de ekonomik sıkıntılar yüzünden bu yardımları yapmak için böyle bir kampanya başlattıklarını söyledi.

Kampanyaya destek olan hayırseverlere teşekkür eden Çelik, şöyle konuştu:

"Gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını balonların içine koyduk. Hayır sahipleri, gelip bu balonları patlatıp, gidip kırtasiyeden alışveriş yapıyorlar. Aileye telefon açıyorlar, 'Şuraya bıraktık, buradan alabilirsiniz.' diyorlar. 'Eğitim İçin Bir Balonda Sen Patlat' kampanyasıyla şimdiye kadar 180 ailemizin ihtiyacını karşıladık.Vatandaşlarımız bize ihtiyaçlarını yazıyorlar. Biz de bu ihtiyaçlarını alıp, balonları şişirip içine koyuyoruz. Hayır sahipleri çocuklarıyla beraber geliyor. Balonları patlatıyorlar, üç tane veya beş tane. Buradan gidip kırtasiyeden o ihtiyaçları alıyorlar. Hayır sahibi aileler çocuklarına da yardımlaşma ve dayanışmayı anlatıyorlar. Kampanyamız güzel bir karşılık buldu. Çok mutluyuz bu konuda."

Yardımları yaparken ihtiyaç sahibi ailelerin rencide olmamasına dikkat ettiklerini anlatan Çelik, "Buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de hayır sahibi ve ihtiyaç sahibi birbirlerini görmüyor. Çekmeköy'ün herhangi bir mahallesinden gelen ihtiyaç sahibi ailelere de yardımcı oluyoruz. Halkımız bizi yalnız bırakmadı. Ben de maddi durumumuzdan okuyamadığım için bugün gücümün yettiği kadar, bu yardımlara öncülük ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya katılmak isteyenleri muhtarlığa davet eden Çelik, "Ailelerimiz ihtiyaç sahiplerini görmeden kendileri alışveriş yapıp yardımcı oluyorlar. Hem hayır sahibi hem de ihtiyaç sahibi seviniyor. Bu güzel balonların içerisinde verilen destekle avukat, hakim ve savcılar yetişiyor. Eğitim için bir balon da lütfen siz patlatın diyorum." diye konuştu.

- Mahalle sakini hayırseverler eğitime destek için muhtarlığa gidip balon patlatıyor

Kampanyaya destek vermekten mutlu olduğunu söyleyen hayırseverlerden Sami Yayla, "Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Çocuklarımızın geleceğini ve yarınlarını düşünmek, onları yarınlara hazırlamak zorundayız. Ülkemizde ekonomik sıkıntılar var. Hepimiz bunun farkındayız. Kırtasiye ve okul masrafları ciddi anlamda ailelerin belini bükmekte. Biz de muhtarımızın yapmış olduğu sosyal projenin karınca kararınca ucundan tutmuş bulunuyoruz. Muhtarımıza böyle bir proje hazırladığı için teşekkür ediyoruz. Tüm çocuklarımıza başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum." dedi.

Yayla, muhtarlarının yaptığı çalışmanın başka mahallelerde örnek alınması gerektiğini söyledi.

Hayırseverlerden Şükrü Bakar da bu eğitim kampanyasına destek olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Balonu patlatıp ihtiyaçların yazılı olduğu kağıdı okuyunca duygulandım. Bu kampanya sayesinde eğitime destek olduk. Duygulandım, bu yardımı yaptığım için." değerlendirmesinde bulundu.

Hayırseverlerin alışveriş yaptığı kırtasiyeci Kenan Akın, şimdiye kadar böyle bir proje görmediğini söyleyerek, "İhtiyaç sahipleri çok mutlu oluyor. Muhtarımız buna öncü oluyor. Hayırseverler de böyle bir proje sayesinde tanımadığı kişilere yardım yaptıkları için sevinçliler." ifadelerini kullandı.

