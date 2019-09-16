Eğlenceniz batsın! Kundaktaki bebeğin ağzına namluyu soktu

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çekildiği iddia edilen ve büyük tartışma yaratan videonun ardından adamın gözaltına alındığı belirtildi.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda görünen adamın, kundaktaki bebeğin abisi olduğu belirtildi.

Adam havaya üç el ateş açtıktan sonra silahın namlusunu kundaktaki bebeğin ağzına dayıyor.

Videodaki bir diğer adamın 'bebeğe barutu koklat' dediği duyuluyor ve bebeğin ağzına namluyu yerleştirdiği görülüyor.

Riyad polis sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre videoda görülen 20 yaşlardaki adam olayın ardından gözaltına alındı.

