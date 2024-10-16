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Eğlenmek nasıl yazılır? Eğlenmek mi eylenmek mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.10.2024 18:39
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Türkçemiz, en zengin diller arasında parmakla gösterilen dillerden biridir. Kelime bakımından bu kadar zengin bir dile sahip olmak son derece önemlidir. Dilimizde başka kültürlerden gelen birçok farklı kelime olduğu gibi, Türkçe kökenli sözcük sayısı da epey fazladır. Dilimizin bu zenginliği, bazı kelimelerin yazımında hata yapılmasına neden olabilmektedir. Hatalı yazılan kelimelerden biri eğlenmek sözcüğüdür. Peki, eğlenmek nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Eğlenmek nasıl yazılır? Eğlenmek mi eylenmek mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Eğlenmek kelimesi, Türkçe kökenli sözcüklerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kelime hem sözlü sohbetlerde hem de yazışmalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Çok sık kullanılan bir kelime olmasına karşın, yazım şeklinde genellikle imla hatasına rastlanılmaktadır. Bu yüzden eğlenmek yazımı konusunda doğru bilgilere erişim sağlamak ve kelimeyi doğru bir şekilde yazıya dökmek önemlidir. Bu konuda yardım alınabilecek en yegâne kaynak ise TDK sözlükleridir.

Eğlenmek nasıl yazılır?

Gündelik konuşmalarda ya da mesajlaşmalarda kendimizi karşı tarafa anlatabilmek için çeşitli kelimelerden faydalanırız. Bu kelimeler arasında eğlenmek sözcüğü de bulunmaktadır. Bu sözcüğü meydana getiren harflerden biri “yumuşak g” olarak okunan “ğ” harfidir. Bu harfi okurken genellikle hatalı okunmakta ve bu durumda yazıya aktarılırken imla yanlışlarının görülmesine yol açmaktadır.

Eğlenmek kelimesi de yazım stilinde hata görülen sözcükler arasındadır. Kelimelerin yazım tarzı kadar telaffuz biçimlerini ve anlamlarını da bilmek gerekmektedir. Bu bağlamda eğlenmek TDK’ye göre manası şöyledir:

  • (Nesnesiz) Keyifli, güzel ve hoş vakit geçirmek.
  • ( -le) Bir bireyin herhangi bir zayıf noktası ya da kusuru ile alay etmek.
  • (Nesnesiz) Bir yerde kalmak, beklemek ya da durmak.
  • (Nesnesiz) Boşa zaman harcamak veya oyalanmak.

Eğlenmek mi eylenmek mi?

Eğlenmek kelimesi, birçok alanda karşımıza çıkan sözcüklerden biri olmaktadır. Bu kelime yaygın olarak “eylenmek” şeklinde yazıya aktarılmaktadır. Türk Dil Kurumu bünyesinde yer alan yazım kurallarına göre bu sözcüğün doğru şekli bu değildir. Bu kelime “e, ğ, l, e, n, m, e, k” olmak üzere toplamda 8 harften meydana gelmektedir. Sözcüğün ikinci harfi olan “ğ” harfi yazıya aktarılırken genellikle “y” şeklinde yazılmaktadır. Bu küçük harf hatası komple cümlelerin yapısını bozabilmektedir.

Eğlenmek kelimesi TDK sayfasında yer alan bilgiler ışığında her zaman “eğlenmek” şeklinde yazılması gereken bir sözcüktür. Buna göre eğlenmek doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Eğlenmek (doğru kullanım)
  • Eylenmek (yanlış kullanım)
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