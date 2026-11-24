Egnatia ile Lincoln Red Imps, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Air Albania Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Egnatia, son dönemdeki formunu sürdürme hedefiyle çıkacağı bu maçta, rakibi Lincoln Red Imps karşısında galibiyet arayacak. Her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.
Egnatia, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti, bu seriye devam etmek istiyor. Lincoln Red Imps ise son 4 maçında yalnızca 1 galibiyetle mücadele ediyor ve zorlu bir süreçten geçiyor.
Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Eneo Bitri (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ildi Gruda (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Eljon Sota (Sakat) yer almıyor.
Lincoln Red Imps kadrosunda Julliani Eersteling (Şüpheli) yer almıyor.
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