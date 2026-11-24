UEFA Konferans Ligi Egnatia Perşembe 20:45 Lincoln Red Imps

Egnatia ile Lincoln Red Imps, 26 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla Air Albania Stadium sahasında UEFA Konferans Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Egnatia, son dönemdeki formunu sürdürme hedefiyle çıkacağı bu maçta, rakibi Lincoln Red Imps karşısında galibiyet arayacak. Her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Takımların güncel form bilgileri Egnatia tüm kulvarlar Skenderbeu 1-0 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi M

Egnatia 5-1 FK Vora Arnavutluk 1. Ligi G

CS Universitatea Craiova 2-0 Egnatia UEFA Konferans Ligi M

Tirana 1-2 Egnatia Arnavutluk 1. Ligi G

Egnatia 1-0 Teuta Arnavutluk 1. Ligi G Lincoln Red Imps tüm kulvarlar Lincoln Red Imps 1-0 Hajduk Split UEFA Konferans Ligi G

Lincoln Red Imps 1-4 Twente UEFA Konferans Ligi M

Brann 2-1 Lincoln Red Imps UEFA Konferans Ligi M

Lincoln Red Imps 0-2 Larne UEFA Konferans Ligi M

Omonia 1-0 Lincoln Red Imps UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Egnatia, son 5 maçında 3 galibiyet elde etti, bu seriye devam etmek istiyor. Lincoln Red Imps ise son 4 maçında yalnızca 1 galibiyetle mücadele ediyor ve zorlu bir süreçten geçiyor.

Eksik Oyuncular Egnatia 4 eksik Soumaila Bakayoko Eneo Bitri Ildi Gruda Eljon Sota Lincoln Red Imps 1 eksik Julliani Eersteling

Egnatia kadrosunda Soumaila Bakayoko (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat), Eneo Bitri (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Ildi Gruda (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Eljon Sota (Sakat) yer almıyor.

Lincoln Red Imps kadrosunda Julliani Eersteling (Şüpheli) yer almıyor.