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Eibar 2 - 2 Barcelona

İSPANYA HABERLERİ  | 19.05.2019 21:20 | Son Güncelleme

La Liga'da şampiyon Barcelona, son hafta konuk olduğu Eibar ile 2-2 berabere kaldı.

Eibar 2 - 2 Barcelona

Şampiyonluğunu önceki haftalarda ilan eden Barcelona, 38. haftada Eibar deplasmanına çıktı.

Sezonun kapanış karşılaşması, Eibar'da 20. dakikada Marc Cucurella, 45. dakikada Pablo de Blasis, Barcelona'da 31 ve 32. dakikalarda Lionel Messi'nin golleriyle 2-2 berabere sona erdi.

Bu sonuçla Barcelona, sezonu 87 puanla tamamladı. Eibar ise 47 puanla 12. sırada yer aldı.

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eibar barcelona

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