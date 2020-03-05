Eintracht Frankfurt 2-0 Werder Bremen (Maç Sonucu)

Diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt sahasında Werder Bremen’i 45+6’ıncı dakikada penaltıdan Andre Silva ve 60. dakikada Daichi Kamada’nın golleriyle 2-0 yendi.

Eintracht Frankfurt da böylelikle Almanya Kupası’nda adını yarı finale yazdırdı.

Bir gün önce oynan iki karşılaşmada Bayern Münih ve Saarbrücken rakiplerini yenerek yarı finale yükselmişlerdi.

Almanya Kupası’nda yarı final maçları 21-22 Nisan'da oynanacak. (AA)

