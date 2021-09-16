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Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

16.09.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Sarı-lacivertli ekipte İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa, Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun sahada yer alamayacak. Öte yandan Ferdi, Novak ve Pelkas sakatlıklarını atlattı. Maçın yayın saati, kanalı ve hakemi merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Eintracht Frankfurt - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? (Muhtemel 11'ler)

UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe, Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına konuk olacak.

Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılığını aynı ülkeden Matteo Passeri ve Alessandro Costanzo üstlenecek. Müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE 8 EKSİK!

Fenerbahçe'de eksikler can sıkıyor. Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe'de, İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Miha Zajc sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun maçta süre alamayacak.

E. FRANKFURT-FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

E. Frankfurt: Trapp, Durm, N'Dicka, Hinteregger, Lenz, Sow, Hrustic, Hauge, Kamada, Lindström, Lammers.

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Kim, Szalai, Meyer, Gustavo, Osayi, Ferdi, Mesut, Rossi, Valencia.

3 İSİMDEN İYİ HABER!

Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde 3 futbolcudan iyi haber geldi. Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak ve Dimitris Pelkas iyileşti ve kadroya dahil edildi.

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UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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