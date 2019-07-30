Ejder meyveli dondurmaya ilgi

Muz başta olmak üzere avokado, kivi, passiflora (çarkıfelek), litchi, pitaya (ejder meyvesi), longan, guava ve mango gibi birçok tropikal meyvenin açık ve kapalı alanlarda üretiminin yapıldığı Gazipaşa'da ejder meyvesi ve mangodaki bahçeleşme çalışmaları her yıl artıyor. Bu günlerde bazı bahçelerde ejder meyvesi hasadına başlanırken, yerli tropikal ürünler de reyonlarda yerini aldı.

Yerli tropikal meyveler dondurma olarak da kullanılmaya başladı. Ejder meyveli dondurma imal eden pastane işletmecisi Mesut Demirok, müşterilerine farklı bir damak tadı sundu. Demirok'un yaptığı ejder meyvesi dondurması müşterilerden büyük talep gördü.

Mesut Demirok, "İlçemizde üretilen ejder meyvesinden dondurma yapmaya başladık. Bu dondurmamızın bileşeni süt, salep, çam sakızı, şeker ve ejder meyvesi. Tamamen doğal olup ayrı bir tat oluşturuyor. Biz tropikal meyvelerin her birinden ayrı bir tat almayı amaçladık. Bu dondurmanın yapımı biraz zor ama yemesi ve tadı çok güzel. Amacımız müşterilerimizin değişik tropikal meyvelerin dondurmasını tatmasını sağlamak. Şu anda ejder meyvesi dondurmasına aşırı talep var. Bunun yanında keçiboynuzu diğer adıyla incirli dondurma, böğürtlenli dondurma yapıyoruz" dedi.