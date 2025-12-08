YEMEK

Ejder meyvesinin tadı nasıl? Ejder meyvesinin tadı neye benziyor?

Bilimsel alanda pitaya adı ile bilinen meyve halk arasında ejder meyvesi olarak isimlendirilmiştir. Son zamanlarda dünya genelinde oldukça popüler bir hale gelen bu meyve adını Asya dilindeki isimlerinden almıştır. Yeşil ejderha, ejderha meyvesi gibi isimleri de vardır.

Ferhan Petek

Ejder meyvesinin belirgin ve kendine has birçok özelliği bulunmaktadır. Bunlardan biri de sadece gece çiçek açmasıdır. Büyük beyaz ve kokulu olan çiçekleri, bu nedenle ay çiçeği ay da gecenin kraliçesi gibi isimlerle de anılmaktadır. Görünümü ile dikkat çeken ejder meyvesinin etinden ayrılan tohumları kurutulur ve depolanır. Olgunlaşmış olan meyveler direkt meyve olarak tüketilebildiği gibi farklı yiyecek ve içecek tariflerinin içinde de kullanılabilmektedir.

Ejder meyvesinin tadı nasıl olur?

Pitaya ya da ejder meyvesi, iç kısımlarının rengine göre çilek armudu, ejder gözü meyvesi gibi isimlerle de adlandırılabilmektedir. Ancak yaygın olarak ejder meyvesi adı ile bilinir. Tatlı bir meyve olan ejder meyvesinin aroması oldukça ferahlatıcı özelliktedir. Düşük kalorisi ile diyet yapanların ve formunu korumak isteyenlerin sık tercih ettiği besinlerden biri olan ejder meyvesi ayrıca insan sağlığına çeşitli faydaları ile de bilinmektedir.

Ejder meyvesinin en yaygın olan türü farklı görüntüsü ile dikkat çeken pembe kabuklu olan beyaz eti bulunan türüdür. Tatlılığı daha hafif olan bu türün aroması da diğer meyvelerden çok farklı olur. Kırmızı etli olan ejder meyvesi beyaz etli olana göre daha büyük boyutlarda olur ve daha tatlıdır.

Ejder meyvesinin tadı neye benziyor?

Farklı ejder meyvesi türlerinin lezzetleri de görüntüleri de birbirlerinden ayrılmaktadır. Genel olarak kuru yerlerde yetişen ve ferahlatıcı bir tada sahip olan ejder meyvesi türü ekşi olur. Ayrıca yapısı daha suludur. Ejder meyvesinin iç kısmı renklendikçe içerisinde yer alan antioksidan bileşiklerin oranı da değişkenlik gösterir. Örnek olarak kırmızı ejder meyvesi diğer ejder meyvesi türlerine göre çok daha yüksek oranda antioksidan içermektedir.

Genel olarak ejder meyvesinin tadı armut ya da kivi meyvelerine benzetilmektedir. Bu iki meyvenin karışımı bir tada sahip olduğu söylenen ejder meyvesinin görüntüsü ve iç kısmının rengi değiştikçe tadında da değişiklik gözlemlenebilmektedir.

