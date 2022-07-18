Ek puanlı yerleştirme nedir? YKS ve üniversite tercihlerinde kullanılan ek puanlı yerleştirme ne demek?

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının sonrasında öğrenciler tercih sürecini araştırmaya koyuldu. "Ek Puanlı Yerleştirme puanı" da bu süreçte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek puanlı yerleştirme puanı, sınava katılım sağlayan adayın lise eğitimine paralel şekilde üniversite bölümü tercih etmesi sonucu devreye giren bir puan sistemi olarak biliniyor. İşte detayları...

EK PUANLI YERLEŞTİRME PUANI NEDİR?

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sınav sonuçları ek puanlı yerleştirmenin ne anlama geldiği merak ediliyor. Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de bulunan lisans programlarına, ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden önce kayıt olan kişiler ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilecekler.

Ayrıca ilgili ortaöğretim kurumuna 30.03.2012 tarihinden daha sonra kayıt yapmış olan adaylar Tablo 6A’da ve Tablo 6B.1’de bulunan lisans programlarına ek puanlı yerleştirme puanları ile yerleştirilmemektedir.

Yani kısaca, aday eğer lisede okuduğu bölümle paralel bir üniversite bölümü seçerse bu durumda ek puanlı yerleştirme puanı devreye girmektedir. Konu ile ilgili lisede elektrik alanında eğitim gören bir öğrencinin üniversitede elektrik mühendisliği bölümünü seçmesi durumunda ek puan alması örneği verilebilir.

Ek puanlı yerleştirme hakkının kimlere tanındığı da merak ediliyor. Bu hak, meslek lisesi mezunlarına tanınmaktadır. Bu ek puanlı sonuç hesaplanırken öğrencinin okuduğu lise ve bölümle ilgili tercihler yapması durumunda sahip olacağı puandır. Öğrencinin okuldan alacağı puan da sadece okunan bölümle alakalı tercihler yapması durumunda verilmektedir.

Ayrca bir öğrenci meslek lisesinden, inşaat bölümünden mezunsa, bambaşka bir bölüm (örneğin bilgisayar mühendisliği) seçmesi hâlinde bu puandan faydalanamamaktadır.

