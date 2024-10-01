Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir? Ekim ayında hangi meyve sebzeler yenir?

Sağlıklı beslenmeye dikkat eden kişiler iyi bilir ki mevsimsel olarak beslenmek de sağlıklı beslenmenin bir parçasıdır ve önemli bir alışkanlıktır. Bu tür beslenme ile mevsiminde ve taze taze temin edilebildiği dönemde tüketilen sebzeler ve meyveler, aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye de destek olduğu için hastalanma riskini de ciddi oranda azaltır. Mevsiminde yenen sebze, meyve ya da tahıllar ve balıklar sayesinde insan bedeninin hastalıklara karşı direnci de artar. Bu nedenle beslenme şeklini bu şekilde bir düzene sokmak daha doğru olacaktır.

Sonbaharda neler yenir?

Dört mevsim, ülkemizin dört bir yanında yetişen sebzeler ve meyveler zamanında tüketilmelidir. Bu sayede hem manavlarda ya da pazarlarda tüm sebzelerin ve meyvelerin en tazesi bulunabilir hem de sağlıklı bir şekilde beslenebilmek mümkün olur. Mevsiminde olmayan hormonlu ya da genetiği değiştirilmiş ürünler tüketmek yerine bu sayede daha organik bir beslenme de mümkün olabilir.

Kışın seralarda yetişen yaz mevsimine ait sebzelerin ve meyvelerin besin değerleri daha düşük olur. Bu nedenle bedenin soğumasına neden olur. Örnek olarak sonbahar ayları olan eylül, ekim ve kasım aylarında, bu aylar içinde yetişen besinler tüketilmelidir.

Eylül ile başlayan sonbahar mevsiminde sofralarda daha çok mantar, mısır, pazı, patlıcan, barbunya, kabak, dolmalık biber ya da patlıcan gibi besinler yer almalıdır. Meyve olarak ise bu ayda karpuz, kavun, incir, üzüm ya da mürdüm eriği tüketilmeli, tahıl olarak fındık tercih edilmelidir.

Ekim ayı meyve ve sebzeleri nelerdir?

Bir başka sonbahar mevsimi ayı olan ekim ayında tezgahlarda en tazesinden ıspanak, mantar, fındık, yer elması, havuç, pırasa, lahana, kıvırcık marul gibi sebzeler yer alır. Meyve olarak ise elma, üzüm, greyfurt, mandalina, muz, armut ve ceviz ekim ayında tüketilmesi gereken besinler arasındadır.

Soğuk havaların başlaması ile birlikte C vitamini açısından zengin besinler tüketmek önemlidir. Bu nedenle de C vitamini içeren meyveler ve sebzeler tercih edilmelidir. Bolca yeşillik içeren salatalar yapılmalı ve öğünlerde tüketilmelidir. Ayrıca sebze yemekleri yapılabilen besinlerden salatalar da hazırlanabilir.

Kasım ayında da son baharın son ayı olduğu için birkaç değişiklikle yine benzer besinler tüketilir. Bu ayda tezgahlarda lahana, kereviz, pırasa, karnabahar, yer elması, kestane, havuç, çeşitli kök sebzeler ve C vitamini içeren meyveler görülür.

Ekim ayında tüketilecek sebze, meyve tahıl ve yemişlerden bazıları şunlardır:

Kırmızı biber

Pırasa

Karnabahar

Salatalık

Patlıcan

Mantar

Lahana

Havuç

Yer elması

Kestane

Üzüm

İncir

Nar

Elma

Armut

Kızılcık

Turp

Dereotu

Maydanoz

Roka

Tere

Dereotu

Tüm bu besinler çiğ olarak ya da yemek veya salata hazırlanarak tüketilebileceği gibi reçelleri, turşuları da yapılarak öğünlerde yenilebilir ve sunulabilir. Bunlar dışında tüm mevsimlerde tüketilebilen hem yazlık hem de kışlık besinler de sonbahar mevsiminde ve ekim ayında rahatlıkla tüketilebilir. Sadece tezgahlarda, manavlardan ya da pazarlardan bu besinleri almak değil, bu mevsimde bahçelerde ya da balkonlarda mevsim sebze ve meyvelerini yetiştirmek de mümkün olur.