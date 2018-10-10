Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Baharatlı fırın karnabahar

Cips tadında, baharatlı ve enfes soslu bir yemek! Kışı kış yapan karnabaharı alıştığımızın dışında pişireceğiz. Baharat sevenler bu tarife aşık olacak, o adar da iddialıyız :) Karnabahar ve baharat karışımı sizi hem doyuracak hem de metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını sağlayacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pırasa köftesi

Bu ay sofralarımızda şenlik var bizden söylemesi... Tüm sebzelerle ortaya farklı ve mükemmel tarifler çıkarmak istiyoruz. Pırasa köftesi de bu tariflerden sadece bir tanesi. Tarifimiz öyle bir şey ki neredeyse tüm köfte tariflerini unutturabilir. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kırmızı pancarlı karalahana çorbası

Kışı sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız tencerenizde bu çorbanın kaynaması lazım. Biz kendisine çorba dedik ancak neredeyse yemek kıvamında. Son derece doyurucu ve besleyici. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Arpacık soğanlı mantar sote

Şimdi en güzel mantarları yiyebileceğimiz zamandayız, bunun için güzel değerlendirmek lazım... Mantara en çok yakışan sebze şüphesiz ki soğan. Hele bu soğanlar bir de arpacık olursa değmeyin keyfimize :) Soğanlı mantar soteyi kısık ateşte ağır ağır pişirmenizi tavsiye ediyoruz, o şekilde çok daha lezzetli oluyor çünkü. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.