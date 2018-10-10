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Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 10.10.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kış mevsimine ramak kala ekim ayı sebzelerini en güzel şekilde değerlendirip kendimizi kışa bomba gibi sokacağız. Tüm hastalıklara engel olacak, bağışıklık sisteminizi sigortalayacak en güzel sonbahar sebzelerini değerlendireceğiz. Şimdiden afiyetler!

Ekim ayı sebzeleriyle hazırlayabileceğiniz en güzel 10 tarif

Baharatlı fırın karnabahar

karnabahar

Cips tadında, baharatlı ve enfes soslu bir yemek! Kışı kış yapan karnabaharı alıştığımızın dışında pişireceğiz. Baharat sevenler bu tarife aşık olacak, o adar da iddialıyız :) Karnabahar ve baharat karışımı sizi hem doyuracak hem de metabolizmanızı hızlandırarak yağ yakımını sağlayacak. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Pırasa köftesi

pırasa

Bu ay sofralarımızda şenlik var bizden söylemesi... Tüm sebzelerle ortaya farklı ve mükemmel tarifler çıkarmak istiyoruz. Pırasa köftesi de bu tariflerden sadece bir tanesi. Tarifimiz öyle bir şey ki neredeyse tüm köfte tariflerini unutturabilir. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Kırmızı pancarlı karalahana çorbası

çorba

Kışı sağlıklı bir şekilde geçirmek istiyorsanız tencerenizde bu çorbanın kaynaması lazım. Biz kendisine çorba dedik ancak neredeyse yemek kıvamında. Son derece doyurucu ve besleyici. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Arpacık soğanlı mantar sote

mantar

Şimdi en güzel mantarları yiyebileceğimiz zamandayız, bunun için güzel değerlendirmek lazım... Mantara en çok yakışan sebze şüphesiz ki soğan. Hele bu soğanlar bir de arpacık olursa değmeyin keyfimize :) Soğanlı mantar soteyi kısık ateşte ağır ağır pişirmenizi tavsiye ediyoruz, o şekilde çok daha lezzetli oluyor çünkü. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Mürdüm erikli smoothie

erik

Sadece ana yemeklerden paylaşım yapmayacağız elbette. Ekim ayında taze taze yiyebileceğimiz çok güzel meyveler var. Bunlardan biri de mürdüm eriği. Mevsimin gözde meyvesinin vitamininden yararlanacağız ve bağışıklık sistemimizi dipçik gibi yapacağız :)) Kahvaltılara ya da hafif tatlıların yanına çok güzel eşlikçi olacak bu smoothie. Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Roka salatası

roka

Ekim yeşilliklerinin gözde ürünü ise roka. Şimdiki tarifimiz oldukça basit ve pratik. Yemesi ise son derece keyifli. Ana yemeklerin yanına yakışan roka salatasının detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Karnabaharlı kıymalı güveç

güveç

Bir farklı karnabahar tarifi daha... Çok kısa sürede hazırlanan karnabaharlı güveç lezzetli bir akşam yemeği olmak için sırada bekliyor :) Tarifin detaylarını öğrenmek için tıklayın.

Sürpriz armut

armut

Misafirlerinize ikram edeceğiniz sürpriz armut tarifi hem göze hem mideye hitap ediyor. Davetliler tatlıyı yemeden önce ilk olarak gözlerini doyuracaklar... Çıtır milföy, peynir ve pişmiş armutun keyifli tadını çıkarmak için tarifin detaylarına tıklayın.

Kestaneli küp brownie

kestane

Kestane kebap yemesi sevap dostlar! Özlenen lezzet geri döndü. Tezgahlarda görür görmez alıp en güzel şekilde değerlendirirdik. Kestane ve çikolatanın uyumu aşikar. Ortaya çıkan lezzet hakkında daha fazla yorum yapamayacağız. Sadece bir kere deneyin, müptelası olacaksınız :) Tarifin detaylarını görmek için tıklayın.

Zeytinyağlı havuç

havuç

Sofranızda güzel bir mezeye yer açmanın zamanı geldi. Mevsim sebzesini kullanarak şöyle şifalı bir tarif yaptık. Tadına bakmayan bin pişman, bizden söylemesi! Tarifin detayları için tıklayın.

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