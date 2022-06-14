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  4. Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli, Kuzey Yıldızı'ndaki hali nasıldı? Aşk Adası'nda kimle öpüştü?

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli, Kuzey Yıldızı'ndaki hali nasıldı? Aşk Adası'nda kimle öpüştü?

14.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekin Su Cülcüloğlu, Kuzey Yıldızı adlı diziyle tanındı. İngiltere'de ekrana gelen Aşk Adası adlı reality show ile adından söz ettiren Ekin Su Cülcüloğlu, söz konusu programda eşleştiği Davide Sanclimenti adlı İtalyan yarışmacı ile öpüştü. Peki Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? İşte detaylar...

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli, Kuzey Yıldızı'ndaki hali nasıldı? Aşk Adası'nda kimle öpüştü?

Ekin Su Cülcüloğlu, İngiltere yayınlanan Aşk Adası adlı reality show'da eşleştiği Davide Sanclimenti ile öpüşmesi sebebiyle gündem oldu. Bu gelişmenin ardından ünlü ismin hangi dizilerde oynadığı ve ne iş yaptığı merak konusu oldu. Peki Aşk Adası'nda eşleştiği İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüşen Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu hayatı ve biyografisi haberimizde...

EKİN SU CÜLCÜLOĞLU KİMDİR?

Ekin Su Cülcüloğlu 1996 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ekin Su Cülcüloğlu özel bir üniversitenin Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksek Okulu, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü'nü bitirmiştir.

Ekin Su 1,77 cm boyundadır. Daha önce modellik yapan Ekin Su ilk kez Kuzey Yıldızı İlk aşk dizisi ile kamera karşısına çıktı.

Ekin Su birçok defilede model olarak da yer almıştır. Benimle Söyle yarışmasında jürilik yaparak dikkat çekmişti.

EKİN SU CÜCÜLOĞLU'NUN KUZEY YILDIZI'NDAKİ HALİ NASILDI?

Ekin Su Cülcüloğlu kimdir? Ekin Su Cülcüloğlu kaç yaşında, nereli, Kuzey Yıldızı'ndaki hali nasıldı? Aşk Adası'nda kimle öpüştü?

Ekin Su Cülcüloğlu

EKİN SUS CÜLCÜLOĞLU AŞK ADASINDA KİMLE ÖPÜŞTÜ?

Ekin Su Cülcüloğlu İngiltere'de yayınlanan Aşk Adası reality şovunda İtalyan yarışmacı Davide Sanclimenti ile öpüştü.

Davide Sanclimenti

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