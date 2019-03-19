Mynet Trend

Ekipleri teyakkuza geçirdiler! Yakalandıklarında ilk tepkileri bu oldu!

orkun.inanc orkun.inanc
GÜNDEM  | 19.03.2019 03:07 | Son Güncelleme

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan ehliyetsiz ve alkollü sürücü kovalamaca sonrasında yakalandı. Yakalanan sürücü gazetecilerin pişman mısın sorusun”, Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi.

Ekipleri teyakkuza geçirdiler! Yakalandıklarında ilk tepkileri bu oldu!

Alınan bilgiye göre, asayiş uygulaması yapan polis ekipleri 01 FCD 75 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan otomobil sürücüsü S.A. polisten kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında S.A. Seyhan İlçesi Yeşiloba Mahallesi Kıyıboyu Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.

PİŞMAN DEĞİLİM

Yakalanan sürücü ve yanında bulunan arkadaşı kelepçelenerek etkisiz hale getirildi. Daha sonra yapılan aramada şahısların herhangi bir olumsuzluğu olmadığı anlaşıldı. Sürücü alkollü ve ehliyeti olmadığı için kaçtığı belirlendi.

Sürücü S.A, gazetecilerin pişman mısın sorusuna,” Niyeymiş adam mı öldürmüşüz, pişman değilim” yanıtını verdi. Sürücünün yanında bulunan bir kişi ise,” Ehliyet yoktu kaçtık” diye pişkin cevap verdi. Yapılan alkol testinde sürücü 0.61 promil alkollü çıktı. (İHA)

Otomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndüOtomobilde bir garip yolculuk! Gören şaşkına döndü
Kız arkadaşını katletmişti! O cani hakkında flaş karar!Kız arkadaşını katletmişti! O cani hakkında flaş karar!
Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Alkollü sürücü kovalamaca

En Çok Okunan Trend Haberler

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

CHP mitingine damga vuran görüntü! Kılıçdaroğlu fark etti ve...

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Uzman çavuş ve ailesi ölü bulunmuştu! Kan donduran detaylar

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

Yıllar önceki gerginlik sosyal medyayı salladı! İlber Ortaylı, Buket Aydın'ı azarladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Şok görüntüler! Vatandaşlar tepki gösterdi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Dünyanın en büyüğü! Tam 1,5 saat sürdü

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Yeni evli genç kadın hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kız arkadaşını katletmişti! O cani hakkında flaş karar!

Kız arkadaşını katletmişti! O cani hakkında flaş karar!

Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!

Minik Yalçın'ın gözleri tüm Türkiye'yi ağlattı!

Ataları gibi kuru üzüm ve ekmeğe talim ettiler

Ataları gibi kuru üzüm ve ekmeğe talim ettiler

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

Futbolcu taraftara cinsel organını gösterdi!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

İstiklal Caddesi'nde hayrete düşüren an!

Kanınız donacak! 4 aylık eşini öldürüp saatlerce aracının bagajında gezdirdi!

Her detayı korkunç! 4 aylık eşine yaptıkları kan dondurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.