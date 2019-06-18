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Eklem ağrısından kurtulmak için tüketmeniz gereken 14 besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 18.06.2019 10:08 | Son Güncelleme

Kemik veya eklem ağrısı çekiyorsanız bu doğal kaynaklardan yararlanarak ağrılarınıza son verebilirsiniz!

Eklem ağrısından kurtulmak için tüketmeniz gereken 14 besin

Bu yiyecek ve içecekleri diyetinize eklediğinizde ağrı ve iltihaplanmalardan kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak tüketilen yiyecekler sonucunda kemikleriniz güçlenecek ve günlük yaşamınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Meyveler

Üzüm: İçerdiği proantisiyanidin denilen bileşik sayesinde iltihabı ve eklem ağrısını azaltır.

Turunçgiller: Narenciyeler C vitamini yönünden yüksektirler. C vitamini ise artrit ve eklem ağrılarını önlemede etkilidir.

Vişne: Osteoartrit sorunu yaşayan insanlarda harika sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu hastalığa sahip kadınlarda yapılan bir araştırma, 3 hafta boyunca vişne suyu içen kadınların enflamatuar seviyelerinin azaldığını ve ağrılarının bir kısmının da azaldığını göstermiştir.

Sebzeler

Ispanak: İyi bir antioksidan kaynağı olan ıspanakta bulunan kemferol bileşeni; iltihabı, ağrıyı ve osteoartritin ilerlemesini yavaşlatır.

Brokoli: Brokoli, eklem ağrısının giderilmesine yardımcı olan ve romatoid artrit semptomlarının azalmasına katkıda bulunan sülforaphan içerir.

Soya: Yağ oranı düşük, protein ve lif bakımından zengin olan soya, eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri içerir. Ancak bu bilgi şeker veya tuz oranı yüksek soyalı ürünler için geçerli değildir.

Kırmızı fasulye: Kırmızı fasulye, C-reaktid protein seviyesini düşüren lif bakımından zengindir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren protein, folik asit, demir, magnezyum ve potasyum açısından güçlü bir kaynaktır.

Baharatlar

Safran veya zerdeçal: Bunlar antienflamatuar ajanlar olarak işlev görürler ve artrit semptomlarını azaltmaya yardımcı olurlar. Çalışmalar safranın ana bileşiklerinden biri olan krosinin, antienflamatuar, antioksidan ve antiproliferatif özelliklere sahip olduğunu ve eklem ağrılarında son derece etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Zencefil: Şiddetli diz eklemi ağrısı çeken insanlarda zencefil test edilmiştir. Bir süre zencefil kullanan hastalarda %63 oranında ağrıların azaldığı gözlemlenmiştir.

Sarımsak: Sarımsak, semptom ve hastalık önleme söz konusu olduğunda mucizevi etkileri vardır. Çalışmalara göre , sarımsak kan basıncını düşürmek ve kalp hastalığına iyi gelmesinin yanı sıra , güçlü anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Osteoartrit ve acı semptomları riskini azaltır.

Yeşil çay: Yeşil çay çoğunlukla antioksidan özelliği ve metabolizmayı hızlandırmasıyla ün yapmıştır. Yeşilçay aynı zamanda ağrı kesilmesine yardımcı olan polifenolik adlı bir bileşik içerir. Yapılan bir çalışmada yeşil çayın içinde bulunan epiglo-katechin-3-gallatın, romatoid artritli kişilerde eklem hasarını önlediğini göstermiştir.

Diğer yiyecekler

Balık ve balık yağı: Somon, ton balığı ve alabalık gibi yağlı balık çeşitleri ve balık yağları, iltihaplanmaya karşı mücadele eder. Omega-3 yağ asitlerinin eklem ağrılarını azalttığı kanıtlanmıştır.

Az yağlı süt ürünleri: Yoğurt, süt ve peynir gibi ürünler hem kemikleri güçlendirdiği hem de bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmış kalsiyum ve D vitamini yönünden zengindir. Dengeli bir diyete mükemmel bir katkı sağlarlar. Osteoporoz ve osteoartrit kaynaklı ağrıların hafifletilmesine yardımcı olurlar.

Ceviz, fıstık ve badem: Bu kuruyemiş çeşitleri E vitamini, protein ve kalsiyum içerir. Spesifik olarak ceviz, osteoartriti ve romatoid artrit ağrısını azaltmaya yardımcı olan omega-3 yağ asitlerin bakımından da güçlüdür.

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