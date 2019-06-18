Eklem ağrısından kurtulmak için tüketmeniz gereken 14 besin

Bu yiyecek ve içecekleri diyetinize eklediğinizde ağrı ve iltihaplanmalardan kurtulabilirsiniz. Düzenli olarak tüketilen yiyecekler sonucunda kemikleriniz güçlenecek ve günlük yaşamınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz.

Meyveler

Üzüm: İçerdiği proantisiyanidin denilen bileşik sayesinde iltihabı ve eklem ağrısını azaltır.

Turunçgiller: Narenciyeler C vitamini yönünden yüksektirler. C vitamini ise artrit ve eklem ağrılarını önlemede etkilidir.

Vişne: Osteoartrit sorunu yaşayan insanlarda harika sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Bu hastalığa sahip kadınlarda yapılan bir araştırma, 3 hafta boyunca vişne suyu içen kadınların enflamatuar seviyelerinin azaldığını ve ağrılarının bir kısmının da azaldığını göstermiştir.

Sebzeler

Ispanak: İyi bir antioksidan kaynağı olan ıspanakta bulunan kemferol bileşeni; iltihabı, ağrıyı ve osteoartritin ilerlemesini yavaşlatır.

Brokoli: Brokoli, eklem ağrısının giderilmesine yardımcı olan ve romatoid artrit semptomlarının azalmasına katkıda bulunan sülforaphan içerir.

Soya: Yağ oranı düşük, protein ve lif bakımından zengin olan soya, eklem ağrılarının giderilmesine yardımcı olan Omega-3 yağ asitleri içerir. Ancak bu bilgi şeker veya tuz oranı yüksek soyalı ürünler için geçerli değildir.