YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Eklem kireçlenmesi riskini azaltan besinler

Eklem kireçlenmesi riskini azaltan besinler

31.10.2021 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eklem kireçlenmesi yani osteoartrit, kemik uçlarını çevreleyen kıkırdak dokunun zamanla aşınması nedeniyle ortaya çıkar. Hafif bir rahatsızlık hissi ile başlayan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açan eklem kireçlenmesi, en sık görülen eklem hastalığı olma özelliği de taşır. Konu ile ilgili bilgi veren Diyetisyen Hülya Çağatay, eklem kireçlenmesi riskini azaltmak için nasıl beslenmek gerektiğini anlattı.

Eklem kireçlenmesi riskini azaltan besinler

Yüksek vücut kütle indeksi eklem kireçlenmesi açısından önemli bir risk faktörüdür. Obezite, eklemlerde fazla yüke neden olur. Eklemlerde yükü artırmasının dışında postürü ve yürüyüşü de değiştirerek eklem biyomekaniğini bozmaktadır. Bu nedenle obez hastalar için kontrollü beslenme ve düzenli egzersiz ile kilo verme çok önemlidir.

Eklem kireçlenmesinde dikkat edebileceğimiz 4 temel beslenme önerisi

1. Bol su tüketmek

Vücudumuz için oldukça önem taşıyan suyun bir önemli özelliği de eklemlere destek sağlamasıdır. Su harici tükettiğimiz süt, ayran ve kefir de yüksek kalsiyum içerikleriyle kemik sağlığına oldukça katkı sağlıyor.

2. Bol sebze ve meyve tüketmek

Kemik sağlığı için gerekli vitamin ve minerallerin de dengeli bir şekilde alınması oldukça önemlidir. Bu vitamin ve mineraller için de sebze ve meyvelerin tüketimi büyük önem taşır.

3. Yağlı kırmızı et tüketimini azaltmak

Kırmızı et tüketimi, hayvansal proteinlerin fazla alımı sonucunda vücutta idrar ile birlikte kalsiyum atımını arttırır. Kemik sağlığı korunması için kırmızı et tüketimini azaltarak mercimek, fasulye, bezelye gibi proteinden zengin bakliyatların tüketilmesi daha yararlı olacaktır.

4. Yağlı balık tüketimini artırmak

Balık tüketimi de omega-3 yağ asitleri kaynaklı olmaları sebebi ile eklem hastalıklarına karşı oldukça etkilidirler. Hamsi, orkinos, somon gibi balık türlerinin tüketimi kemik sağlığına oldukça katkıda bulunacaktır.

EKLEM KİREÇLENMESİ ÖNLEMEDE YEŞİL ÇAY

Yeşil çayın pek çok hastalığa karşı koruma kabiliyeti olduğu gibi eklem kireçlenmesinde de olumlu etkileri karşımıza çıkıyor. Yeşil çay antioksidan ve anti-iltihap özellikleriyle kemik sağlığımıza birçok katkıda bulunur. Vücuttan kireç atımı için oldukça tercih edilen yeşil çay kireçlenme kaynaklı eklem ağrılarına ve şişkinliğe iyi gelir. Aynı zamanda araştırmalar sonucu yeşil çay ekstresinin ağrının azaltılması için uygulanan ilaçların etkinliğini artırdığı görülmüştür.

KALÇA KİREÇLENMESİ RİSKİNİ AZALTAN MEYVE SEBZELER

Yapılan araştırmalar sonucunda meyve ve sebze bakımından zengin beslenmenin kalça kireçlenmesi riskini azalttığı görülmüştür. Bu sebzelerin etkili bileşeni olan diallil disülfitin kireçlenme üzerinde etkili olduğu araştırmalarla birlikte doğrulanmıştır.

PEKİ BU SEBZE VE MEYVELER NELERDİR?

Bu besinlere elma, muz, şeftali, armut, kavun, üzüm ve kuru meyveleri örnek verilebilir. Sebzelere bakıldığında ise soğan, sarımsak ve pırasa kireçlenme riskini azaltan besinlerdendir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
PARTNERTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemediTuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördüğü manzara karşısında ne diyeceğini bilemedi
Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...Adeta şifa kaynağı! Günde 30 gram tüketilirse...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran'ın Cadılar Bayramı paylaşımı olay oldu

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Görenler inanamadı! Seher Dilovan'nın oğlu da ünlü çıktı

Şoke eden istismar iddiası! "Bu olay benim bitişim oldu"

Şoke eden istismar iddiası! "Bu olay benim bitişim oldu"

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Dedikodular doğru çıktı! Oktay Kaynarca açıkladı

Seksi vampir! Bir de arkasını görün

Seksi vampir! Bir de arkasını görün

Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Etin kalitesini anlamak çok kolaymış! Aralarda beyazlık varsa...

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Tam kıvamında denenmiş çıtır çıtır İzmir lokması

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.