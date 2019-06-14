YEMEK

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 17:33 | Son Güncelleme

Siz de dayanılmaz eklem ağrıları çekiyorsanız, bu bahsedeceğimiz doğal kürden faydalanabilirsiniz.

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Eklem ağrıları için bu tarifimizi uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanızı öneririz.

Malzemeler:

Yarım su bardağı yulaf
4 yemek kaşığı portakal suyu
1 çay kaşığı tarçın
1 büyük boy armut
Yarım çay bardağı badem
1 çay kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

Yarım su bardağı yulafı bir tencerede haşlayın, kaynamaya başlayınca ocaktan alıp soğutun. Diğer bütün malzemeleri mutfak robotundan geçirin (Püre kıvamı alana kadar)

Daha sonra soğuttuğunuz yulaf lapasıyla diğer malzemeleri karıştırın. Çok katı olmamasına dikkat edin. Karışım çok katı olursa bir fincan su ekleyebilirsiniz. Günlük olarak tüketin.

Her gün yatmadan önce bir bardak tüketebilirsiniz. Bir hafta boyunca uygulayıp bir hafta ara vermeniz gerekiyor. Etkilerini 2-3 gün içinde göreceksiniz.


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