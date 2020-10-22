Ekler tarifi nedir? Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte ekler tatlısının tarifi...

yy’ın sonlarında Fransa’dan çıktığı düşünülen ekler tatlısı eşsiz lezzetiyle tüm dünyaya ün salmayı başarıyor. Fransız kraliyet ailesinin ünlü hamur işi aşçısı Marie-Antoine Careme tarafından tarifinin geliştirdiği ve bugünkü formunu aldığı iddia ediliyor. Fransızca şimşek patlaması anlamına gelen “eclair” kelimesinden türetilen tatlı, adını bir lokmada kolayca yenilebilmesinden alıyor. Klasik tarifinin yanında modernleştirilen ekler tarifi içerisinde kahve, rom, meyveli dolgu ile kestane püresi kullanılıyor. Sizler için vanilya kremalı ve çikolata kaplı klasik ekler tarifini paylaştık...

EKLER MALZEMELERİ

Hamuru için;

1 su bardağı su

2 çorba kaşığı margarin

1 çorba kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

1 su bardağı un

4 adet yumurta

Kreması için;

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya

1.5 su bardağı süt

1 çay bardağı un

2 adet yumurta

Çikolata sosu için;

80 gram bitter çikolata

1 çorba kaşığı süt

1 çorba kaşığı su

1 çay bardağı pudra şekeri

EKLER NASIL YAPILIR?

Klasik ekler yapımı 3 aşamadan oluşur. Ekler tarifi için hamur, krema ve çikolata yapılması istenir. İlk adımda ekler hamurundan başlanır. Ekler hamuru için, 1 su bardağı su ve 2 çorba kaşığı margarin tencereye konulur ve altı açılır. Ardından tencereye 1 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çimdik tuz eklenir. Bu karışım kaynamaya başlayınca 1 su bardağı un katılarak çırpmaya devam edilir. 5-10 dakika piştikten sonra altı tamamen kapatılır. Hamur ilk sıcaklığını kaybedince teker teker yumurtalar kırılır ve hamura güzelce yedirilir. Hamur kıvamını aldıktan sonra sıkma torbası yardımıyla yağlı kağıt serilen tepsinin üzerine sıkılır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına atılır ve 30-40 dakika pişirilir.

Ekler hamuru hazırladıktan sonra iç dolgusuna geçirilir. Ekler kreması için gerekli olan malzemeler karıştırılır ve muhallebi kıvamını alana kadar pişirilir. Kıvama gelen muhallebi soğumaya bırakılır. Hamurlar piştikten sonra tam ortalarından kesilir. Soğumuş olan kreme aralarına yerleştirilir.