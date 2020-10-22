Ekler tarifi nedir? Ekler nasıl yapılır? Ekler malzemeleri nelerdir? İşte ekler tatlısının tarifi...

Hamuru için;
Kreması için;
1/2 su bardağı toz şeker
1 çay kaşığı vanilya
1.5 su bardağı süt
1 çay bardağı un
2 adet yumurta
Çikolata sosu için;
Klasik ekler yapımı 3 aşamadan oluşur. Ekler tarifi için hamur, krema ve çikolata yapılması istenir. İlk adımda ekler hamurundan başlanır. Ekler hamuru için, 1 su bardağı su ve 2 çorba kaşığı margarin tencereye konulur ve altı açılır. Ardından tencereye 1 çorba kaşığı toz şeker ve 1 çimdik tuz eklenir. Bu karışım kaynamaya başlayınca 1 su bardağı un katılarak çırpmaya devam edilir. 5-10 dakika piştikten sonra altı tamamen kapatılır. Hamur ilk sıcaklığını kaybedince teker teker yumurtalar kırılır ve hamura güzelce yedirilir. Hamur kıvamını aldıktan sonra sıkma torbası yardımıyla yağlı kağıt serilen tepsinin üzerine sıkılır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına atılır ve 30-40 dakika pişirilir.
Ekler hamuru hazırladıktan sonra iç dolgusuna geçirilir. Ekler kreması için gerekli olan malzemeler karıştırılır ve muhallebi kıvamını alana kadar pişirilir. Kıvama gelen muhallebi soğumaya bırakılır. Hamurlar piştikten sonra tam ortalarından kesilir. Soğumuş olan kreme aralarına yerleştirilir.
Son adımda ise eklerin üzerine dökülmesi için çikolata sosu hazırlanır. Çikolata sosunun malzemeleri benmari usulü eritilerek üzerine sürülür.
Ekler hamuruna yumurtaların eklemesine özen gösterilmesi gerekir. Hamurun soğuması ve birer birer ilave edilmesi gerekir. Hamura yumurtaların yedirilmemesi kıvamının bozulmasına neden olur. Hamurların kabarması için fırının kapağının açılmaması gerekir.
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