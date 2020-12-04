Ekmek yapmaktan vazgeçin! Paça kaynatın, çiğ sarımsak yiyin

Geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yapılan yanlışlara değinen Dr. Ümit Aktaş, hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Aktaş, "Her hafta sonu 2 gün evdeyiz, vaktimiz bol. O vaktimizi bağışıklığımızı güçlendirmek için harcayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hatalardan vazgeçebiliriz. O makarnalardan, işlenmiş gıdalardan, cipslerden, gazlı içeceklerden, evde kendi sıktığınız meyve sularından vazgeçin. Hazır gıda almaktan vazgeçin. Evde kendiniz yapın, tencere yemeği pişirin" ifadelerini kullandı.

"TURŞU KURUN, PAÇA ÇORBASI KAYNATIN, KEMİK SUYU İÇİN…"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Ümit Aktaş, mevsim sebzeleri tüketilmesi gerektiğini belirtti. Aktaş, "Bu yasağı bir fırsat olarak değerlendirin lütfen. Bu sizin için bağışıklık sisteminizi destekleme molası. Bu iki günü neye harcayacağız? Evde turşu kurmaya harcayın. Bugün ve yarın alışveriş yapın. Hafta sonu için turşu malzemenizi hazırlayın. Ev sirkesi ile ev turşusu kurun. Şimdi lahana var, lahana turşusu kurun. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sağlar. Bu hafta sonu kemik suyu kaynatın. Bol bol kemik suyu olsun evinizde 1 hafta boyunca sürekli tüketin. Bu hafta sonu paça çorbası kaynatın. Bu hafta sonu sakatat pişirin. Hem kendinizin hem ailenizin bağışıklığını güçlendirin.