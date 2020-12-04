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Ekmek yapmaktan vazgeçin! Paça kaynatın, çiğ sarımsak yiyin

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 04.12.2020 12:02 | Son Güncelleme:
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Ekmek yapmaktan vazgeçin! Paça kaynatın, çiğ sarımsak yiyin

Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, hafta sonu sokağa çıkma yasağında bağışıklık sistemini güçlendirecek gıdaların tüketilmesini önerdi. 'Ev sirkesiyle lahana turşusu kurun, çiğ olarak soğan sarımsak yiyin, balık tüketin' açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında yapılan yanlışlara değinen Dr. Ümit Aktaş, hazır gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Aktaş, "Her hafta sonu 2 gün evdeyiz, vaktimiz bol. O vaktimizi bağışıklığımızı güçlendirmek için harcayacağız. Bugüne kadar yaptığımız hatalardan vazgeçebiliriz. O makarnalardan, işlenmiş gıdalardan, cipslerden, gazlı içeceklerden, evde kendi sıktığınız meyve sularından vazgeçin. Hazır gıda almaktan vazgeçin. Evde kendiniz yapın, tencere yemeği pişirin" ifadelerini kullandı.

"TURŞU KURUN, PAÇA ÇORBASI KAYNATIN, KEMİK SUYU İÇİN…"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Dr. Ümit Aktaş, mevsim sebzeleri tüketilmesi gerektiğini belirtti. Aktaş, "Bu yasağı bir fırsat olarak değerlendirin lütfen. Bu sizin için bağışıklık sisteminizi destekleme molası. Bu iki günü neye harcayacağız? Evde turşu kurmaya harcayın. Bugün ve yarın alışveriş yapın. Hafta sonu için turşu malzemenizi hazırlayın. Ev sirkesi ile ev turşusu kurun. Şimdi lahana var, lahana turşusu kurun. Koronavirüse karşı güçlü bir bağışıklık sağlar. Bu hafta sonu kemik suyu kaynatın. Bol bol kemik suyu olsun evinizde 1 hafta boyunca sürekli tüketin. Bu hafta sonu paça çorbası kaynatın. Bu hafta sonu sakatat pişirin. Hem kendinizin hem ailenizin bağışıklığını güçlendirin.

"BALIK TÜKETİN, SOĞAN VE SARIMSAK YİYİN"

Hafta sonu tüketilecek mevsim sebzelerine dikkat çeken Aktaş, "Bu hafta sonu bol bol zeytinyağı tüketin. Çiğ tüketin. Bağışıklık için çok önemli. Mevsim sebzeleri alın, kış sebzeleriyle beslenmeye özen gösterin. Makarna tarifleri pizza tarifleri, ekmek tariflerinden uzak durun. Mevsim balıkları çok zengin; palamut, lüfer, istavrit, hamsi bunları bu hafta sonu bol bol tüketin. Soğan ve sarımsak güçlü bir antiviraldir. Soğan aynı boy bir portakaldakinin 5 katı kadar C vitamini içerir. Soğanı çiğ, sarımsağı ise dövülmüş olarak tüketin. Asla pişirmeyin" diye konuştu.

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"SIKINTIDAN EVDE HER TARİFİ DENEMİŞTİK"

Nisan ayındaki sokağa çıkma kısıtlamalarında bilinçsiz davrandığını söyleyen Emel Kefeli, "Daha önceki kısıtlama da tam olarak dediğiniz gibi yaptık. Hamurlar açtık, ekmekler pişirdik. Bilmediğimiz tüm tarifleri denedik sıkıntıdan. Ne bulduysak yaptık. Ama bu sefer daha dikkat edeceğiz diye umuyorum. Marketler de açık zaten reyonlara çok yüklenmeyiz geçen seferki gibi. Daha bilinçliyiz" diye konuştu. Aysel Yağcı ise, "Evde her şeyi yapmıştık geçen sefer. Ekmekler yaptık, mayaladık. Hamur işlerini bilmiyorduk, öğrendik. İlk başlarda yapıyorduk ama sonra onları da bıraktık. Bu sefer aynı hatayı yapmayız diye düşünüyorum" dedi.

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