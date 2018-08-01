Ekmeksiz doyamayanlar için kilo aldırmayan unsuz ekmek tarifi

Kemdin adına konuşmak istiyorum: Özellikle ekmeksiz bir kahvaltı düşünemiyorum. Ekmek olmadan hazırladığım kahvaltı benim için hep bir eksik. Ne sahanda yumurtanın anlamı kalıyor ne de menemenin. Lafı açılmışken şuraya dünyanın en güzel omletinin tarifini koyuyorum :)

Genel olarak ekmeğe aşık bir milletiz. Ne yazık ki düzenli ve çokca tüketildiğinde sağlığımızı olumsuz anlamda etkiliyor bu meret. Sevdiğimiz ama yedikçe bizi şişiren ekmekten vazgeçmemek adına şöyle enfes bir tarifi sizlerle paylaşmak istedik. Ne şiş yansın ne de kebap diyerek tarife hızlı adımlarla geçiyorum:

Malzemeler:

4 adet yumurta

90 gram susam

90 gram ay çekirdeği

90 gram ceviz

90 gram keten tohumu

40 gram çörek otu

1/2 çay kaşığı karbonat

100 ml su

Bir çimdik tuz

Nasıl hazırlanır?

Yumurtanın beyazlarını bir kaba aktarın ve tempolu bir şekilde kabarana kadar çırpın.

Yumurta beyazları köpük olduktan sonra çok yavaş bir şekilde 100 ml suyu ve karbonatı ilave edin.

Malzeme listemizde bulunan tüm tohumları havanda öğütün. Bu malzemelerin yanı sıra sevdiğiniz, aklınıza gelen başka tohumları da karışıma ilave edebilirsiniz.

Tohumları da yumurtalı karışıma ekleyin ve karıştırın. Yumurta köpüklerinin sönmemesine dikkat edin.

Karışımı ekmek kalıbına alın ve önceden ısıtılmış 180 derecede 50 dakika pişirin. Afiyetler :)