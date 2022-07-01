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Ekonomik durumu değerlendirerek karar verdiler! “Hayat çok pahalı, biz de fiyatları düşürdük”

01.07.2022 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002 yılında İngiltere’de yayın hayatına başlayan Babestation isimli televizyon kanalı yetişkin sohbete yönelik bir içerik sunuyor. Kanalın popüler isimlerinden Amber Paige, Megan Rox ve April Mae izleyicilerinin kendileriyle sohbet etmek için ödedikleri ücretlerde iyileştirmeye gitti. Hayat pahalılığının artmasını neden gösteren üçlü fiyatları düşürdüklerini açıkladı.

Babestation isimli televizyon kanalında boy gösteren Amber Paige, Megan Rox ve April Mae ülkelerindeki ekonomik durumu göz önüne alarak ilginç bir uygulamayı devreye soktu. Canlı yayında izleyicilerle konuşmak için ücret talep eden üçlü fiyatlarını %50 oranında azalttıklarını söyledi.

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“İNSANLARA YARDIM ETMEK İSTEDİK”

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Koronavirüs pandemisiyle birlikte Babestation yayına katılmaya başladığını ifade eden Amber Paige, “Koronavirüs sırasında başladım. İnsanların en kötü zamanlarında yanlarındaymış gibi hissediyorum. İzleyiciler bana karşı hep cömert davrandılar. Onlar için daha uygun fiyatlı bir şey yaparsam kendimi daha iyi hissedeceğimi fark ettim. İnsanlara yardım etmek istedik.” dedi.

Haberlerde insanların ekonomik olarak zorluk yaşadığını fark ettiklerini söyleyen Megan Rox, “Gerçekten iyi gidiyoruz, bu yüzden 'neden olmasın' diye düşündük. Haberlerde birçok insanın mücadele ettiğini görüyorsunuz ve biz de insanlara bir şeyler vermek istedik” diye konuştu.

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