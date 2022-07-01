Sosyal medyanın gündemine oturdular! Aynı babaya sahip olabileceklerini söyleyen çift, DNA testi yaptırdı

Aynı babaya sahip olabileceklerini söyleyerek dikkatleri üzerine çeken Carley ve Mercedes çifti sosyal medyada gündem oldu. 20’li yaşlarının ortasında bir barda tanışan ve yaklaşık 2 buçuk yıldır bilrikte olan ikili annelerinin açıklamaları üzerine babalarının aynı olduğunu düşünerek DNA testi yaptırmaya karar verdi. Sosyal medyada seksi fotoğraf ve videolarını satarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran ikili, üvey kız kardeş olabileceklerini iddia etti. Kanada’da yaşayan ikilinin iddiaları bir anda gündem oldu.

“ÇILGIN TESADÜF”

Kan bağıyla ilişkili olabileceklerini düşünen bir çift hikayelerini anlattıkları TikTok paylaşımları sayesinde kısa sürede viral oldu. DNA testi yaptırdıklarını ve henüz sonuçlarını bilmediklerini söyleyen ikili, “Bir barda tanıştık ve çok güzel zaman geçirdiğimizi fark edince ilişkimiz başladı. Pandemi sırasında birlikte sosyal medyadan içerik üretmeye başladık” dedi.

Anneleriyle bir gece bir araya geldiklerini ve dörtlü görüşmenin sonucunda hayatlarındaki en ilginç bilgiye ulaştıklarını anlatan çift, “Annelerimizle bir gece geçirdik ve hepimiz aynı memleketten olduğumuz için eskiden takıldığı yerler ve insanlar hakkında konuşuyorlardı. Bir şekilde ikisinin de aynı adamla birlikte olduğu ortaya çıktı ve hepimiz bunun en çılgın tesadüf olduğunu düşündük” diye konuştu.



