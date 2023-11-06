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EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS sınav tarihi belli oldu! İşte ÖSYM sınav takvimi

06.11.2023 14:58 | Son Güncelleme:
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2024 EKPSS sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Engelli kamu personeli seçme sınavına hazırlık yapan adaylar önümüzdeki yıl sınavların hangi tarihlerle olacağını araştırıyorlar. ÖSYM tarafından heyecanla beklenen 2024 yılı sınav takvimi açıklandı. Buna göre 2024 EKPSS sınav tarihi de belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

Engelli bireylerin kamuda görev alıp çalışabilmelerini sağlayan ve her 2 yılda bir kez düzenlenen Engellik Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS)'nın başvuru ve sınav tarihi merak ediliyor. ÖSYM tarafından büyük bir heyecanla bekelenen 2024 yılı sınav takvimi belli oldu. Peki, EKPSS 2024 başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 EKPSS sınavı hangi tarihte? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

EKPSS 2024 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı sınav takvimine göre, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı için başvurular 12 Şubat 2024 tarihinde başlayacak ve 29 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

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2024 EKPSS SINAV TARİHİ BELLİ OLDU!

İki yılda bir düzenlenen EKPSS sınavı önümüzdeki yıl 28 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek. Sınavın ardından ise düzenlenecek olan kuraya başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde başlayacak ve 21 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

EKPSS OTURUMUNA KİMLER KATILIM SAĞLIYOR?

Ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans eğitim seviyesine sahip olan ve %40 engeli olan bireyler giriş yapabilmektedir.

Giriş aşaması içinde engeli olan bireylerin, engellerinin sağlık kurumları tarafından raporlanması ve tespiti gerekmektedir. Devlet kurumları içinde engel gözetilerek atama olması halinde yerleştirme yapılmaktadır.

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EKPSS SINAVINA GİREBİLMEK İÇİN EĞİTİM DÜZEYİ ŞARTI NEDİR?

EKPSS’ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’nin geçerlilik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.

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