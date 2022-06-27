Ekrana veda eden Fulya Öztürk'ün yerine Fox TV'de Esra Ezmeci programı yapacak!

FOX TV’de ekranlara gelen Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu gazeteci Fulya Öztürk, yeniden habere ve sahalara dönme kararı almıştı. "Aklım ruhum hep haberde kaldı, yeni sezonda program yapmak istemiyorum." ifadelerini kullanan Öztürk, yeni sezonda program yapmayacağını açıklamıştı.



YERİNE ESRA EZMECİ GELDİ

Fulya Öztürk’ün bu kararı sonrası, FOX TV’de programı kimin sunacağı merak konusu olmuştu. Deneyimli muhabirin yeri, sürpriz bir isimle dolduruldu.

Bir dönem Fulya ile Umudun Olsun programında da yer alan ünlü psikolog Esra Ezmeci, FOX TV’de Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya programını sunacak.

Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya, 4 Temmuz Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 16.00'da Fox TV'de yayınlanacak.

FATİH PORTAKAL İLE POLEMİK YAŞAMIŞTI

Öte yandan Fulya Öztürk, FOX TV'nin eski ana haber spikeri Fatih Portakal'la yaşadığı polemik nedeniyle de konuşulmuştu.



CNN Türk'te muhabirlik yaptığı sırada FOX TV'den gelen teklifle gündüz kuşağında "Fulya İle Umudun Olsun" programını yapmaya başlayan gazeteci Fulya Öztürk, söz konusu program kapsamında 3 cinayet soruşturmasını aydınlatarak, 60 kayıp kişinin bulunmasını sağladı.

