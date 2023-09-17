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  4. Ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Özgü Namal'ın keyfi yerinde

Ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Özgü Namal'ın keyfi yerinde

17.09.2023 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak 2014 yılında final yapan 'Merhamet' dizisinde 'Narin' karakterini canlandıran Özgü Namal eşinin ani ölümüyle ekranlara bir süre veda etmişti. Gözlerden uzak yaşarken gelen teklifleri değerlendiren Namal ekranlara dönüyor. Özgü Namal son olarak alışverişte görüntülendi.

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, 2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmişti. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020'de kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Namal ekranlara dönmeye de karar verdi.

Özcan Deniz ile “Kızıl Goncalar” dizisinde boşrolü paylaşacak olan Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

SSS

Yeni projesi için alışveriş yapmaya geldiğini belirten Özgü Namal, yaz aylarının kendisi için çok yorucu geçtiğini, sürekli çalıştığını söyledi.

Dikkat çekti! "Ne kadar aynı olduğumuzu..." Dikkat çekti! "Ne kadar aynı olduğumuzu..."

Milliyet'te yer alan habere göre; basın mensuplarıyla kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, “Çalışmaktan doğru düzgün alışveriş bile yapamadım ama yeni proje yeni kıyafetler" diyerek mağazaları dolaştı.

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