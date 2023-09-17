Ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Özgü Namal'ın keyfi yerinde

Kariyerinin zirvesinde daha huzurlu bir hayatı seçip oyunculuğa ara veren Özgü Namal, 2015 yılında Muğla'nın Köyceğiz ilçesine yerleşmişti. Eşi Ahmet Serdar Oral'ı 2020'de kaybettikten sonra İstanbul'a dönen Namal ekranlara dönmeye de karar verdi.

Özcan Deniz ile “Kızıl Goncalar” dizisinde boşrolü paylaşacak olan Özgü Namal, geçtiğimiz gün İstinyePark’ta alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Yeni projesi için alışveriş yapmaya geldiğini belirten Özgü Namal, yaz aylarının kendisi için çok yorucu geçtiğini, sürekli çalıştığını söyledi.

Milliyet'te yer alan habere göre; basın mensuplarıyla kısa süreli bir sohbet gerçekleştiren oyuncu, “Çalışmaktan doğru düzgün alışveriş bile yapamadım ama yeni proje yeni kıyafetler" diyerek mağazaları dolaştı.

