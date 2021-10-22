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Ekranlarda tozu dumana katan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

22.10.2021 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde hayat verdiği Gülben karakteriyle her hafta evlerimize konuk olan başarılı oyuncu Merve Dizdar'ın annesini görenler şaşıp kaldı.

Ekranlarda tozu dumana katan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

TRT 1'in iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, annesiyle sevgi dolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte sevilen oyuncu Merve Dizdar'ın annesi Yıldız Dizdar:

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

İlk sinema deneyimi, 2012 yılında yer aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmiyle oldu. Dizdar, Geniş Aile ve Doksanlar gibi birçok dizide oynadı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı adlı çocuk programını sunan oyuncu, ilk dizi deneyimini efsane dizi Kavak Yelleri'nde 'Saliha' rolüyle yaşadı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

Merve Dizdar, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi ancak çift, 2021 yılında ayrıldı.

Masumlar Apartmanı'nın Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!


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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
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