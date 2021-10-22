Ekranlarda tozu dumana katan Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar'ın annesine bakın!

TRT 1'in iddialı yapımlarından Masumlar Apartmanı dizisinde gösterdiği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Dizdar, annesiyle sevgi dolu pozlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor. İşte sevilen oyuncu Merve Dizdar'ın annesi Yıldız Dizdar:

1986 yılında İzmir'de dünyaya gelen Merve Dizdar, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

İlk sinema deneyimi, 2012 yılında yer aldığı Bir Ses Böler Geceyi filmiyle oldu. Dizdar, Geniş Aile ve Doksanlar gibi birçok dizide oynadı.

TRT Çocuk kanalında Arkadaşım Bıdı adlı çocuk programını sunan oyuncu, ilk dizi deneyimini efsane dizi Kavak Yelleri'nde 'Saliha' rolüyle yaşadı.

Merve Dizdar, 2018 yılında meslektaşı Gürhan Altundaşar ile evlendi ancak çift, 2021 yılında ayrıldı.



