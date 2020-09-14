Ekranların en sevilen doktoru: Mucize Doktor konusu ve oyuncuları

MF Yapım imzasıyla yayınlanan Mucize Doktor dizisi özel bir çocuk olarak dünyaya gelen Ali Vefa’nın hikayesini konu alıyor. Savant sendromuna sahip Ali Vefa, tıp fakültesini birincilikle bitirdikten sonra manevi babası Adil Erinç’in başhekim olduğu Berhayat Hastanesi'nde asistan cerrah olarak çalışmaya başlıyor. Hastanede çalışmasından memnun olanlar kadar, onun gitmesini isteyen ve bunun için uğraşanlar da bulunuyor. Hayatı boyunca mücadele ettiği zorluklar Ali Vefa'yı burada da terk etmiyor. İşte yakın döneme damga vurmayı başaran Mucize Doktor konusu ve oyuncuları hakkında merak edilenler… Mucize Doktor Dizisi Konusu Farklılıkları nedeniyle çevresindeki diğer çocuklardan ayrılan Ali Vefa, bir dahi olmasına rağmen babasının beklentilerini karşılayamıyor. Her zaman yanında olan, onu koruyup kollayan abisini kaybetmesi hayatında bir dönüm noktası oluyor. Yaşadıkları kaybın ardından babası tarafından reddedilen Ali Vefa, doktor olmak için abisine söz veriyor. Abisini kurtarmaya çalışan Adil Hocanın rehberliğinde, onun manevi desteğiyle tıp fakültesini birincilikle bitiriyor. Adil Hocanın başhekim olduğu Berhayat Hastanesi'nde asistan cerrah olarak çalışmaya başlıyor. Mucize Doktor dizisi, Ali Vefa'nın bu hastanede yaşadığı olayları konu alıyor. Mucize Doktor Ali Vefa, dostluğun ve aşkın ne demek olduğunu burada öğrenecek.

Mucize Doktor Dizisi Karakterleri / Oyuncuları Ali Vefa (Taner Ölmez) Otizm ve savant sendromunun etkisiyle iletişim güçlüğü çeken cerrahi asistanıdır. Çocukluğunda babası tarafından reddedilen Ali Vefa'nın elinden Adil Hoca tutar. Onun desteğiyle tıp fakültesini bitirerek abisine verdiği sözü tutan Ali Vefa, Berhayat Hastanesi'nde insanlara şifa olacak, dokunduğu her yeri güzelleştirecek ve aşina olmadığı birçok duyguyla burada karşılaşacak. Dizinin en sevilen karakterine hayat veren Taner Ölmez, lise yıllarında tiyatroyla ilgilenmeye başladı. Yetenekli oyuncu, Hakan: Muhafız ve Dudullu Postası dizilerinde de oynadı. Adil Erinç (Reha Özcan) Ali'nin manevi babası, başarılı bir beyin cerrahı, Berhayat Hastanesinin idealleri için yaşayan başhekimi. Önceliği hasta olan, babacan ve iyi niyetli Adil Hoca, hastalarını koruyup kollar ve onlara destek olur. 30 yılı aşkın devam eden hekimlik kariyerinde, birçok yetenekli ve başarılı cerrah yetiştirdi. Mucize Doktor Adil Hoca karakterini canlandıran ve 1985'ten itibaren onlarca karaktere can veren Reha Özcan, son olarak Uzun Zaman Önce filminde yer aldı.

Ferman Eryiğit (Onur Tuna) Adil Hocanın öğrencisi. Başarılı bir cerrah olan Ferman, asistanlarına karşı mesafeli biri. Herkesin saygı duyduğu, çekindiği bir karaktere sahip ama içinde taşıdığı büyük bir sır var. Kariyerinde çok iyi bir noktada. Sevgilisi Beliz'le aynı hastanede çalışıyor. Ali Vefa'nın hastaneye alınmasına şiddetle karşı çıkan doktorlar arasında. Ortaokul ve lise yıllarında tiyatro oyunlarında yer alan Onur Tuna'nın profesyonel oyunculuk hayatı Hayat Devam Ediyor dizisiyle başladı. Nazlı Gülengül (Sinem Ünsal) Berhayat Hastanesi'nin gelecek vadeden cerrahi asistanı. Ali Vefa'nın ekip arkadaşı ve komşusu. Sevecen, empati yeteneği yüksek bir kız. Hastalarla ve Ali Vefa ile çok iyi bir iletişime sahip. Akıllı, yetenekli ve güzel bir doktor olan Nazlı, hocası Ferman'a hem hayran hem de aşık. Onun Beliz ile ilişkisi olduğunu bildiği için duygularını içinde yaşıyor. Sinem Ünsal, oyunculuk eğitimlerinin ardından seyircinin karşısına ilk olarak Çoban Yıldızı dizisiyle çıktı. Beliz Boysal (Hazal Türesan) Berhayat Hastanesi'nin güzeller güzeli sahibi, Ferman'ın sevgilisi. Asıl mesleği avukatlık olan Beliz, başarılı bir kariyere ve çok iyi maddi güce sahip olmasına rağmen bütün bu özelliklerini insanları ezmek için kullanmıyor. Alçak gönüllü, gösterişten nefret eden bir karakteri var.

Mucize Doktor Beliz karakterini canlandıran başarılı oyuncu Hazal Türesan ilk oyunculuk deneyimini Unutma Beni dizisiyle yaşadı. Kıvılcım (Özge Özder) Berhayat Hastanesi'nin güzelliğini kullanmaktan çekinmeyen müdür yardımcısı. Beliz'in üvey annesi. En büyük amacı Beliz'i saf dışı bırakarak hastanenin başına geçmek. Bedeli ne olursa olsun, istediğini gerçekleştirmek için her şeyi göze alabilir. Seyirci karşısına ilk olarak Ferhunde Hanımlar dizisiyle çıkan Özge Özder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında 2005'ten beri kadrolu olarak rol alıyor. Tanju Korman (Murat Aygen) Berhayat Hastanesi'nin cerrahi şefi. Ülkenin en başarılı genel cerrahlarından biri. Adil Hoca tarafından beklediği saygıyı görmediğine inanıyor, çok nüfuzlu dostları olmasına rağmen onun taktirini bekliyor. Bu hisleri nedeniyle Adil Hocanın yerini almak ve başhekim olmak istiyor. 1998'den beri televizyon ve sinema sektöründe olan Murat Aygen, Mucize Doktor'dan önce Şahin Tepesi dizisinde rol almıştı. Demir (Fırat Altunmeşe) Hastanenin yakışıklı cerrahi asistanı. Milyoner bir aileden gelmesine rağmen doktor olmayı seçiyor. Ali Vefa'ya rakip. İçten bir şekilde sevdiği Nazlı'nın kalbine ulaşamadıkça duyguları nedeniyle bocalama yaşıyor. Ailesinin gücünden dolayı değil, başarılı bir doktor olarak saygı görmek istiyor.

Mucize Doktor Demir karakterini canlandıran Fırat Altunmeşe, ilk olarak Vicdan dizisiyle seyirciyle buluştu. Selvi (Bihter Dinçel) Başhemşire ve asistan cerrahlar tarafından çok sevilen, alanında yetkin biri. Adil Hocaya içten içe hayran, daha önce bir evlilik yaşadığı için duygularını belli etmekten çekiniyor. Asıl işi tiyatroculuk olan başarılı oyuncu Bihter Dinçel, Avrupa Yakası dizisiyle tanınmıştı. Açelya (Hayal Köseoğlu) Hırslı, güzel ve neşeli bir hemşire olan Mucize Doktor Açelya, Nazlı'nın ev arkadaşı. Demir'e aşık. Demir'in Nazlı'ya karşı olan hislerini bildiğinden, en yakın dostunu kıskandığı zamanlar oluyor. Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizileriyle tanınan güzel oyuncu Hayal Köseoğlu, oyunculuğun yanı sıra müzik çalışmalarına da devam ediyor. Güneş (Korhan Herduran) Oyunculuk hayali kuran erkek hemşire. Hastanedeki dedikodular ondan soruluyor. Bölüm sekreteri Gülin'e aşık. 1988 doğumlu yetenekli oyuncu Korhan Herduran, Saklı Hayatlar filmiyle oyunculuk hayatına adım atmıştı. Ela Altındağ (Yasemin Ergene Özilhan) Yıllar önce yer aldığı Doktorlar dizisinden tanıdığımız Ela karakteri, konuk oyuncu olarak katıldığı dizide Mucize Doktor Ela olarak karşımıza çıkıyor.