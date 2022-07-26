MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür'de yapılan taklidi hakkında konuştu: O kadar mutlu oldum ki

Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür'de yapılan taklidi hakkında konuştu: O kadar mutlu oldum ki

26.07.2022 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programına konuk oldu. Canlı yayında soruları yanıtlayan İmamoğlu, Güldür Güldür Show'da kendisiyle ilgili yapılan skeç hakkında da ilk defa konuştu. Eleştiri dinlemeyi sevdiğini ifade eden İmamoğlu, "Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Güldür Güldür'ü görünce ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür'de yapılan taklidi hakkında konuştu: O kadar mutlu oldum ki

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan bölümünde muhalefet partilerini konu alan 6'lı masa skeci yayınlanmıştı. Skecin sonlarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapılmıştı.

ii

İmamoğlu, kendisini Mahir İpek'in canlandırdığı skeç hakkında ilk defa konuştu. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, skeçten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"O YILLARDAN BUGÜNE İNANILMAZ GERİ GİTMİŞİZ"

Zeka dolu eleştirilerin siyasetçilere büyük faydası olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

ekrem1

"80'li yıllardan itibaren her şeyin takipçisiyim, basının da. O günden beri baktığımızda inanılmaz geri gitmişiz. Parodide siyaset yok, bir skeçte siyaset yok. Geçenlerde bir skeç yapıldı, Güldür Güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok. Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Eleştiriyi dinlemeyi seviyorum. Otoriter rejimin Türkiye'ye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. En otoriter diye düşündüğümüz 80'ler ve 90'lardaki insanların onlardan nasıl faydalandığını ve diyalog kurduğunu, en son Metin Akpınar'ın kitabından hayranlıkla okudum"

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış"Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Erol'un kardeşi bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla büyülediEsra Erol'un kardeşi bikinili pozunu paylaştı! Fit vücuduyla büyüledi
Bu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdıBu halini unutun! Şimdi de kulaklarını yaptırdı
Kaymakamlıktan flaş iptal açıklamasıKaymakamlıktan flaş iptal açıklaması
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Güldür Güldür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

En beğenilen siyasetçi belli oldu!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Tüm dünya, Tobi Amusan'ın kırdığı dünya rekorunu konuşuyor!

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Küçükkaya'dan çok konuşulacak iddia! Erken seçim için tarih verdi

Fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

Fotoğraflar dikkat çekti, Türkiye sınırında konuşlanacaklar

MasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdi

MasterChef Türkiye'de şeflerin maaşları şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Yıllarca ormanda tek başına yaşadı! Son hali şaşırttı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kilo vermek istedi! “5 saatlik cinsellik diyeti...”

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.