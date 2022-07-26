Ekrem İmamoğlu, Güldür Güldür'de yapılan taklidi hakkında konuştu: O kadar mutlu oldum ki

Güldür Güldür Show'un geçtiğimiz Haziran ayında yayınlanan bölümünde muhalefet partilerini konu alan 6'lı masa skeci yayınlanmıştı. Skecin sonlarında ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da canlandırması yapılmıştı.

İmamoğlu, kendisini Mahir İpek'in canlandırdığı skeç hakkında ilk defa konuştu. Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, skeçten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

"O YILLARDAN BUGÜNE İNANILMAZ GERİ GİTMİŞİZ"

Zeka dolu eleştirilerin siyasetçilere büyük faydası olduğunu ifade eden Ekrem İmamoğlu şunları söyledi:

"80'li yıllardan itibaren her şeyin takipçisiyim, basının da. O günden beri baktığımızda inanılmaz geri gitmişiz. Parodide siyaset yok, bir skeçte siyaset yok. Geçenlerde bir skeç yapıldı, Güldür Güldür'de sizin başka bir kanalınızda. Ben o kadar mutlu oldum ki, nereye konulduğumun bir önemi yok. Bazen karikatürlerimiz çiziyorlar çok mutlu oluyorum. Bu tadı almak lazım. Eleştiriyi dinlemeyi seviyorum. Otoriter rejimin Türkiye'ye ödettiği bedelin bir daha yaşanmaması adına bu ülkenin eleştiriye ihtiyacı var. Zeka dolu eleştirilerin bize büyük faydası var. En otoriter diye düşündüğümüz 80'ler ve 90'lardaki insanların onlardan nasıl faydalandığını ve diyalog kurduğunu, en son Metin Akpınar'ın kitabından hayranlıkla okudum"



