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  4. Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış"

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış"

26.07.2022 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında tatil eleştirilerine yanıt verdi. Başkan olduktan sonra 3 kere tatil yaptığını belirten İmamoğlu, bu tatillerin manipüle edildiğini söyleyerek, "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış belediye başkanıyken." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt! "Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış"

Son dakika: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programına konuk oldu. Gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan İmamoğlu son günlerce çok tartışılan tatil eleştirilerine de yanıt verdi. Ekrem İmamoğlu 3 yılda yaptığı tatil sayısını açıklayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı döneme de göndermede bulundu.

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İşte Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

TATİL ELEŞTİRİLERİNE YANITI NE?

Ben tatil meraklısı bir insan değilim. Eşimle yıllardır en çok münakaşa ettiğimiz alan bu. Babam evleneceğim zaman bile sen çalışma meraklısısın diye uyardı beni. Bu 18'li yaşlardan bu yana böyle. Şimdi de öyle. Ben tatilci bir belediye başkanı mıyım? Yoksa her anı manipüle edilen biri konumunda mıyım?

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"3 KERE TATİL YAPTIM"

3 yılda 3 tatil yaptım. Bunu herkes biliyor. Toplam 20 gün 3 senede. Bana en yakınım benim 3 katı tatil yapmış. Cumhurbaşkanı benim 4 katı tatil yapmış zamanında belediye başkanıyken. Yoğun bir tempodan çıktım 3 gün Bodrum'a gittim... Sirkeci'de su baskını oldu. Geldim, gördüm utanç duydum. Tam 107 noktada sel baskını yaşanan yerleri tespit edilecek dedik. 10.2 milyarlık yatırım yaptık. Bakın İstanbul şu an bunları yaşamıyor. Üsküdar'da artık denizle kara birleşmiyor. Hiçbir yerde yok. Eski sel basılan yerlerin yüzde 90'ını alt yapısını tamamladık.

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Ekrem İmamoğlu Fatih Altaylı İstanbul

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