Eksi 67 derece soğukta 50 kilometre koştu

Rusya'nın Yakutistan Özerk Cumhuriyetinde bir sporcu donduran soğuğa meydan okudu. Aslen Moldova'lı olan Dimitri Voloşin adlı sporcu 67 derece soğukta tam 50 kilometre yol koştu.

Yakutistan bölge başkanı ve hükumet yönetiminin web sitesinde paylaşılan bilgilere göre sporcu zorluklar yaşamasına rağmen hedefine ulaştı. Dünyanın en soğuk bölgelerinden biri olarak tanınan Yakutistan'nın Oymyakon Bölgesinde gece saatlerinde koşuya başlayan sporcu, havanın aydınlanması ile koşusunu bitirdi. Toplam 6 saat durmadan koşan sporcu hiç bir doktor ve özel kurtarıcıların desteği olmadan bitirme çizgisine ulaştı. Voloşin böylelikle bir dünya rekoru kırmış oldu.

'NEFES ALMAK ÇOK ZORDU'

Bitiş çizgisini geçen Voloşin, "Spor kariyerimdeki en zor sınavdı. Bir uzay yürüyüşüne benziyor. Korkunç bir don ve soğuk nefes almayı zorlaştırıyor. Hiçbir ekipman sizi bu tür donlardan koruyamaz. Umarım koşarken yüzümü dondurmamışımdır. Nefes almak çok zordu. Havada çok az oksijen var ve taktığım maske buzla kaplanmış. Burası nefes tutma konusundaki serbest dalış deneyimimin işe yaradığı bir yer. " açıklamasında bulundu.

Sporcunun donma ve soğuk için hiç bir kıyafet giymediğini söyleyen koşu organizatörleri, "Sporcu koşusunu 6 saate bitirdi ve ultra düşük sıcaklıkta ilk koşu rekorunu kırdı" açıklamasını yaptı.

Yakutistan'nın Oymyakon Bölgesi, 80 yıl önce ulaştığı -71.2 derece soğukla dünyanın en soğuk noktası olarak tanınıyor. (İHA)



