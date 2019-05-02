Eksi Bir filmi fragmanı

Nilüfer Açıkalın, Metin Belgin, Serkan Ercan ve Ercan Kesal'ın başrollerinde yer aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz oturuyor.
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