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Eksi Bir filmi fragmanı

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SİNEMA TV  | 02.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

ABD'nin prestijli beyazperde etkinliklerinden "New York Chelsea Film Festivali"nde 4 ödüle layık görülen "Eksi Bir" adlı film; bir evsiz ile ondan kurtulmak isteyen üç zabıtanın hikayesini anlatıyor.

Eksi Bir filmi fragmanı

Nilüfer Açıkalın, Metin Belgin, Serkan Ercan ve Ercan Kesal'ın başrollerinde yer aldığı dram türündeki filmin yönetmen koltuğunda Arka Sokaklar dizisinin yönetmeni Orhan Oğuz oturuyor.


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