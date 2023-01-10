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Ekşi Sözlük'te iç çamaşırı çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık ev halini paylaşmaya devam ediyor

10.01.2023 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç çamaşırlı ev hallerini paylaşarak dikkat çeken şarkıcı Zeynep Bastık son günlerde beyaz küloduyla da Ekşi Sözlük gündemine girmişti. Eleştirileri umursamayan Bastık'tan bu sefer de siyah minicik taytıyla dans videosu geldi.

Ekşi Sözlük'te iç çamaşırı çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık ev halini paylaşmaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığı için sahnelerini iptal eden ve evde zaman geçiren Zeynep Bastık gündemden düşmüyor.

Beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla dikkat çeken Bastık son olarak Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü.

Eleştirilerin odağı olan Bastık yorumları çok da umursamıyor. Ev hallerini paylaşmaya devam eden genç şarkıcı son olarak siyah kısa taytıyla sabah keyfi yaptı.

Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor! Ekşi Sözlük Zeynep Bastık'ın külodunu konuşuyor!

Kahve içerken dans ettiği anları paylaşan Zeynep Bastık yine adından söz ettirmeyi başardı.

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