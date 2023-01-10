Ekşi Sözlük'te iç çamaşırı çok konuşulmuştu... Zeynep Bastık ev halini paylaşmaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde evinde düşerek omurga kemiklerinden ikisini kırdığı için sahnelerini iptal eden ve evde zaman geçiren Zeynep Bastık gündemden düşmüyor.

Beyaz iç çamaşırlarıyla verdiği pozlarla dikkat çeken Bastık son olarak Ekşi Sözlük'ün diline düşmüştü.

Eleştirilerin odağı olan Bastık yorumları çok da umursamıyor. Ev hallerini paylaşmaya devam eden genç şarkıcı son olarak siyah kısa taytıyla sabah keyfi yaptı.

Kahve içerken dans ettiği anları paylaşan Zeynep Bastık yine adından söz ettirmeyi başardı.





