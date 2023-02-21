Ekşi Sözlük, TikTok fenomeni Feride Özdinç'i konuşuyor! Hatay'dan paylaştığı fotoğraflarıyla tepki çekti

Ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin yaraları sarılmaya çalışılırken, dün akşam Hatay'da Defne merkezli 6.4, Samandağ merkezli 5.8'lik iki büyük deprem meydana geldi. Tiktok fenomeni Feride Özdinç'te deprem bölgesi olan Hatay'a gitti. Ünlü fenomenin Hatay'dan yaptığı paylaşımlar kısa sürede tepki topladı ve Ekşi Sözlük'te konuşulmaya başlandı...

TikTok'ta 500 bin takipçisi bulunan fenomen Feride Özdinç'in Hatay'dan paylaştığı fotoğraflar sosyal medya kullanıcılarını kızdırdı. Özdinç, paylaşımları tepki çekince anında sildi.

TikTok fenomeni Feride Özdinç, bu paylaşımlarıyla Ekşi Sözlük'te de gündeme oturdu.

Linçlenmesi gayet normal görünüyor. deprem bölgesine gidip böyle saçma sapan pozlar vermenin amacı nedir tam olarak? milletin canı burnunda zaten.

Hayır, bir felaket oldu diye tüm insanlar siyah giyinip ağlamalı demiyor kimse zaten, lakin 500k takipçin varsa, afet yerinde "merhaba arkadaşlar üzerimde ki görevli yeleğini soranlar olmuş aşağıya link bırakıyorum" zihninde paylaşımlar yapıyor diye linç yiyor.

Vicdanınız körelmiş onu anladık...

Otur ağla diyen yok. Ama böyle paylaşımlara da gerek yok. Hayır oraya gidip de hiç mi etkilenmedi acaba?

Bütün influencerlar linçlenir de umarım insan içine insan olarak insanca iletişim kurmak için çıkmak zorunda kalırlar. Hepsi sahte bir yazılımla üretilmiş gibi adeta.

Linç haklı gibi. bir insanda akıl ve feraset olmalı. neyse daha çocuk! öğrenecek..

