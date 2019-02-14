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Eksik dişler tamamlanmazsa sağlığımıza nasıl etkileri olur? Ne gibi sorunlar çıkar?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 14.02.2019 10:26 | Son Güncelleme

Ağız sağlığının en önemli unsurlarından biri olan dişler, yaşamımızda çiğneme ve beslenme fonksiyonları için önemli etkendir. Birçok kişi eksik dişlerle yaşamını sürdürmeye çalışsa da gerçek şu ki; eksik dişler birçok olumsuzluğu ve hastalığı da beraberinde getirebilir. Uzmanlar eksik dişleri tamamlamak için 6 ay süresi olduğunu belirtirken oluşacak olumsuz durumları açıkladı. Diş eksiklikleri nasıl tamamlanabilir? Hangi yöntemler kullanılır? İşte cevabı...

Eksik dişler tamamlanmazsa sağlığımıza nasıl etkileri olur? Ne gibi sorunlar çıkar?

Bazen korkudan, bazen de maddi sebeplerle insanlar ağızlarında eksik dişle yaşayabiliyorlar. Eksik dişlerin estetik, fonksiyon kaybı ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştıracağını belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda en büyük problemlerin başında diş eksikliği gelmektedir” dedi

Eksik dişlerin tedavi edilmezse zamanla ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Pertev Kökdemir, eksik dişlerin yerine uygulanabilecek en sağlıklı tedavi yöntemleri hakkındaki bilgiler verdi:

AĞZIMIZDA EKSİK DİŞLE NE KADAR ZAMAN YAŞAYABİLİRİZ?

Ağzımızdaki eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik rahatsızlıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.

KEMİK İLAVESİ GEREKEBİLİR

Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekecektir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa, herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DE ETKİLER

Tedavi edilmezse bu sorunlar nelere yol açar?
Eksik dişler tedavi edilmezse çiğneme bozuklukları, komşu dişlerin boşluğa kayması veya devrilmesi sonucu dişler arasında aralanmalar ve bunun sonucunda diş eti hastalıkları ve çürükler, estetik sorunlar ve sindirim problemleri, hazımsızlık gibi sorunlar yaşanabilir.

TÜM EKSİK DİŞLERİ TAMAMLAMAK MÜMKÜN

Diş eksiklikleri eksik diş sayısına göre farklı yöntemlerle tamamlanabilir. Eğer tek bir diş eksikliği varsa 1 adet implant veya 3 dişten oluşan bir köprü ile tamamlanabileceği gibi ağzında hiç dişi olmayan kişilere de tek bir çene için 6 adet implant yaparak sabit porselen dişler ile tüm eksik dişlerini tamamlamak mümkün olmaktadır. Gelişen teknoloji ile akıllı hidrofilik implantların kullanımı sayesinde ağzında hiç dişi olmayan hastalarımızın 1 haftada sabit porselen dişleri de yapılabilmektedir. Bu sayede diş eti çekilmesi ve iltihaba bağlı kemik erimesi sebebiyle dişlerini kaybeden hastalar hiç dişsiz kalmadan yine sabit ve sağlıklı dişlere kavuşabilmektedirler.

Özel zirkotitan implantlar sayesinde de diş eksikliklerini tedavi ettirmekte geç kalmış ve kemik erimesi oluşmuş kişiler için ileri cerrahi tekniklere çok fazla başvurmadan ince kemiklere oldukça sağlam fakat diğer implantlardan daha ince implantlar yerleştirilip hastalarımızın eksikliklerini giderebilmekteyiz.

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Anahtar Kelimeler:
eksik diş diş sağlığı

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