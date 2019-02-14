Eksik dişler tamamlanmazsa sağlığımıza nasıl etkileri olur? Ne gibi sorunlar çıkar?

Bazen korkudan, bazen de maddi sebeplerle insanlar ağızlarında eksik dişle yaşayabiliyorlar. Eksik dişlerin estetik, fonksiyon kaybı ve çeşitli psikolojik etkilerle yaşantımızı zorlaştıracağını belirten Diş Hekimi Pertev Kökdemir, “Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda en büyük problemlerin başında diş eksikliği gelmektedir” dedi

Eksik dişlerin tedavi edilmezse zamanla ciddi komplikasyonlara neden olabileceğine dikkat çeken Diş Hekimi Pertev Kökdemir, eksik dişlerin yerine uygulanabilecek en sağlıklı tedavi yöntemleri hakkındaki bilgiler verdi:

AĞZIMIZDA EKSİK DİŞLE NE KADAR ZAMAN YAŞAYABİLİRİZ?

Ağzımızdaki eksik dişler birçok sağlık sorununa yol açabilir. Bunlar ağız içi problemlerle başlar, sistemik rahatsızlıklara kadar devam eder. Ağzınızda eğer eksik diş varsa bu eksikliği tamamlamak için maksimum süremiz 6 aydır.

KEMİK İLAVESİ GEREKEBİLİR

Eksiklik olan bölgedeki komşu dişlerin o bölgeye kayması ve eğer implant yapılması planlanıyorsa implant yapılacak olan kemiğin erimesi problemi ile karşılaşılabilir. Tabii böyle bir durumda ileri cerrahi teknikler ile o bölgeye kemik ilavesi yapılması gerekecektir. Oysa diş kaybı yaşandıktan 1.5-2 ay sonra o bölgeye bir implant yapılırsa, herhangi bir kemik ilavesi veya farklı bir problemle karşılaşmadan kolayca dişimize tekrar kavuşabiliriz.