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Ekşili tatlılı: Salatalık turşusu yapılışı

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Bazen hiç olmadık anlarda buzdolabını açıp uzun süre yiyecek bir şeyler ararız. Bazen hiç olmadık anlarda buzdolabını açıp uzun süre yiyecek bir şeyler ararız. Böyle zamanlarda buzdolabından küçük bir kavanoz mini mini salatalık turşucukları bize gülümser. Hemen bir tane yemek için uzanırız. Sonra bir bakmışız hepsi bitmiş.

Ekşili tatlılı: Salatalık turşusu yapılışı

Büyük bir özen ve emekle hazırlanan bu turşular çoğu zaman açlık anlarında kurtarıcımız olur. Aynı zamanda turşu o kadar sevilmiştir ki Türk filmlerinde bile esas konu olmuştur. Hatırlayın Saadet ve Kazım'ı. Turşu yüzünden neler neler yaşadılar. Hemen hazırlayın malzemelerinizi turşunuzu kurun, ardından da Neşeli Günler izleyerek turşunuzu kütürdetmeye başlayın.

Salatalık turşusu yapılışı

Malzemeler

2 kg taze tarla salatalığı ya da kornişon salatalık
5 yemek kaşığı kaya tuzu
5 adet çiğ nohut
1 tatlı kaşığı şeker
1 tutam maydanoz
8 su bardağı su
1,5 su bardağı üzüm veya elma sirkesi

Tarif

Suyu tencerenin içine koyup kaynatın ve üzerine kaya tuzu, sirke ve şekeri de ekleyin. Tuz tamamen eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın.
Maydanozları ve salatalıkları güzelce yıkayıp süzülmesi için bekletin. Suyu süzüldükten sonra saplarını ve baş kısımlarını kesin.
3 kilogramlık bir kavanozun içine çiğ nohutları ve kabukları soyulmuş sarımsakları ekleyin. Salatalıkları üzerine güzelce çok bastırmadan yerleştirin.
Salatalıkları dizerken aralarına da birkaç adet sarımsak ekleyin. Dizme işlemi bittikten sonra salatalıkları bastırın. Aralarında boşluk kalmamasına özen gösterin.
Ilımış olan tuzlu su karışımını salatalıkların üzerine dökün. Kapağını kapatmadan önce birkaç dal maydanozu da ekleyin ve kapağını sıkıca kapatın.
Kapağı kapatılmış kavanozu ters çevirin. Bu şekilde bir gün boyunca bekletin.
Kavanozu tekrar düz çevirip güneş görmeyen bir yere alın ve en az 15 gün bekletin. Bu bekleme süresinin ardından turşunuzu afiyetle yiyebilirsiniz.

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