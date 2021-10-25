Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son! Ekşi yoğurdu değerlendirerek yapabileceğiniz çok şey var

Krizi fırsata çevirmek sizin elinizde! Ekşi yoğurdun işe yaradığı tarifleri bilseniz, atmaya kıyamazdınız. Normal yoğurt ile yaptığınızda pek kabarmayan çörekleri bir de ekşi yoğurtla deneyin. Çok daha güzel kabardığını ve lezzet kazandığını göreceksiniz. İşte ekşimiş yoğurdu değerlendirebileceğiniz tarifler...
MALZEMELER
1 kase süzülmüş ekşi yoğurt
2 kaşık sızma zeytinyağı
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı pul biber (acı veya tatlı)
YAPILIŞI
İnce delikleri olan tel süzgeci bir büyük kaseye oturtun.
Dolapta fazla bekleyip ekşiyen yoğurdunuzu tel süzgece dökün.
Süzülmesi için 2 saat bekleyin ama bu sürede yine buzdolabına koyun.
Zamanınız varsa geceden hazırlayıp sabaha kadar süzülmesi için dolaba bırakabilirsiniz.
Ekşi suyu süzülen yoğurdu başka bir kaseye alın. Suyu ile çörek yapabilirsiniz.
Baharatları, tuzu ve bir kaşık zeytinyağını ekleyerek karıştırın.
Hazırladığınız karışımı kayık tabağa koyun ve üzerine bir kaşık zeytinyağı gezdirin.
MALZEMELER
2 su bardağı süzülmüş ekşi yoğurt suyu
1 yumurta
1 kaşık ekmek mayası veya kabartma tozu
1 kaşık sirke
1 su bardağı eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı
2 su bardağı tam buğday unu
Yarım su bardağı mısır unu
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı çökelek peyniri veya lor peyniri
Susam veya çörek otu (üzeri için)
YAPILIŞI
Çemen otu ve susam haricindeki malzemeleri bir büyük kasede iyice karıştırın.
Kekten daha koyu kıvamda bir hamur elde edin.
Hamur cıvık olursa un ilave edin ve iyice karıştırın.
30 dakika dinlendirin.
Tercihen kenarları tırtıklı (nostaljik olması için) yuvarlak bir tepsiye kağıt serin.
Hamurun yarısını dökün.
Üzerine çemen otunu serpiştirin.
Kalan hamuru da üzerine gezdirin.
En üste çörek otu ve susam serpin.
Eskilerin kuzinenin gözünde pişirdiği bu çöreği 180 derecede ısıtılmış fırının orta kısmına sürün.
Altı ve üstü kızardığında çıkarın.
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