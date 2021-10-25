Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son! Ekşi yoğurdu değerlendirerek yapabileceğiniz çok şey var

Krizi fırsata çevirmek sizin elinizde! Ekşi yoğurdun işe yaradığı tarifleri bilseniz, atmaya kıyamazdınız. Normal yoğurt ile yaptığınızda pek kabarmayan çörekleri bir de ekşi yoğurtla deneyin. Çok daha güzel kabardığını ve lezzet kazandığını göreceksiniz. İşte ekşimiş yoğurdu değerlendirebileceğiniz tarifler...

EKMEĞE SÜRMELİK KAHVALTILIK SOS TARİFİ

MALZEMELER

1 kase süzülmüş ekşi yoğurt

2 kaşık sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber (acı veya tatlı)

1 tutam tuz

YAPILIŞI

İnce delikleri olan tel süzgeci bir büyük kaseye oturtun.

Dolapta fazla bekleyip ekşiyen yoğurdunuzu tel süzgece dökün.

Süzülmesi için 2 saat bekleyin ama bu sürede yine buzdolabına koyun.

Zamanınız varsa geceden hazırlayıp sabaha kadar süzülmesi için dolaba bırakabilirsiniz.

Ekşi suyu süzülen yoğurdu başka bir kaseye alın. Suyu ile çörek yapabilirsiniz.

Baharatları, tuzu ve bir kaşık zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

Hazırladığınız karışımı kayık tabağa koyun ve üzerine bir kaşık zeytinyağı gezdirin.

Çay saatinde veya kahvaltıda kızarmış ekmeklerin üzerine sürerek servis yapın.

KUZİNE ÇÖREĞİ

MALZEMELER

2 su bardağı süzülmüş ekşi yoğurt suyu

1 yumurta

1 kaşık ekmek mayası veya kabartma tozu

1 kaşık sirke

1 su bardağı eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

2 su bardağı tam buğday unu

Yarım su bardağı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı çökelek peyniri veya lor peyniri

Susam veya çörek otu (üzeri için)

1 çay kaşığı çemen otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI