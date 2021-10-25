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Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son! Ekşi yoğurdu değerlendirerek yapabileceğiniz çok şey var

25.10.2021 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğurt öyle bir gıda ki, faydaları saymakla bitmez. Sağlıklı besinler listesinin başında kendine yer edinen yoğurdu, çocuklardan yaşlılara kadar herkesin öğünlerinde görmek mümkün. Çok da işlevsel olan yoğurdun çorbadan tatlıya kadar girmediği yemek yok. Peki hamurunuzu daha iyi kabartan, kurabiyeleri ve kekleri enfes hale getiren yoğurt ekşidiğinde nasıl değerlendirilebilir?

Ekşiyen yoğurdu çöpe atmaya son! Ekşi yoğurdu değerlendirerek yapabileceğiniz çok şey var

Krizi fırsata çevirmek sizin elinizde! Ekşi yoğurdun işe yaradığı tarifleri bilseniz, atmaya kıyamazdınız. Normal yoğurt ile yaptığınızda pek kabarmayan çörekleri bir de ekşi yoğurtla deneyin. Çok daha güzel kabardığını ve lezzet kazandığını göreceksiniz. İşte ekşimiş yoğurdu değerlendirebileceğiniz tarifler...

EKMEĞE SÜRMELİK KAHVALTILIK SOS TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 kase süzülmüş ekşi yoğurt

  • 2 kaşık sızma zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 çay kaşığı nane

  • 1 çay kaşığı pul biber (acı veya tatlı)

  • 1 tutam tuz

YAPILIŞI

  • İnce delikleri olan tel süzgeci bir büyük kaseye oturtun.

  • Dolapta fazla bekleyip ekşiyen yoğurdunuzu tel süzgece dökün.

  • Süzülmesi için 2 saat bekleyin ama bu sürede yine buzdolabına koyun.

  • Zamanınız varsa geceden hazırlayıp sabaha kadar süzülmesi için dolaba bırakabilirsiniz.

  • Ekşi suyu süzülen yoğurdu başka bir kaseye alın. Suyu ile çörek yapabilirsiniz.

  • Baharatları, tuzu ve bir kaşık zeytinyağını ekleyerek karıştırın.

  • Hazırladığınız karışımı kayık tabağa koyun ve üzerine bir kaşık zeytinyağı gezdirin.

  • Çay saatinde veya kahvaltıda kızarmış ekmeklerin üzerine sürerek servis yapın.

KUZİNE ÇÖREĞİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı süzülmüş ekşi yoğurt suyu

  • 1 yumurta

  • 1 kaşık ekmek mayası veya kabartma tozu

  • 1 kaşık sirke

  • 1 su bardağı eritilmiş tereyağı ve sıvı yağ karışımı

  • 2 su bardağı tam buğday unu

  • Yarım su bardağı mısır unu

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 1 su bardağı çökelek peyniri veya lor peyniri

  • Susam veya çörek otu (üzeri için)

  • 1 çay kaşığı çemen otu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  • Çemen otu ve susam haricindeki malzemeleri bir büyük kasede iyice karıştırın.

  • Kekten daha koyu kıvamda bir hamur elde edin.

  • Hamur cıvık olursa un ilave edin ve iyice karıştırın.

  • 30 dakika dinlendirin.

  • Tercihen kenarları tırtıklı (nostaljik olması için) yuvarlak bir tepsiye kağıt serin.

  • Hamurun yarısını dökün.

  • Üzerine çemen otunu serpiştirin.

  • Kalan hamuru da üzerine gezdirin.

  • En üste çörek otu ve susam serpin.

  • Eskilerin kuzinenin gözünde pişirdiği bu çöreği 180 derecede ısıtılmış fırının orta kısmına sürün.

  • Altı ve üstü kızardığında çıkarın.

  • Kahvaltıda veya beş çaylarında sıcak servis yapın.
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