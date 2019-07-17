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Ekstream spor tutkunları Fethiye'ye hayran kalacaksınız

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Tatilin keyfini çıkarmak için deniz ve güneşin yanı sıra eğlenceli aktivitelere de yer vermek gerekiyor. Bu noktada extreme sporlar olarak adlandırılan birçok etkinlik ve aktivite, yaz tatillerinin vazgeçilmezi. Son derece eğlenceli, keyifli ve heyecanlı bir deneyim garantisi ile hizmet veren bu sporlar tatilcilerin sık sık tercih ettiği bir seçenek. Yamaç paraşütü, rüzgar sörfü, tüplü dalış, rafting, safari ve bungee jumping gibi spor aktiviteleriyle ünlü Fethiye bölgesi, ilk tercihlerden biri.

Ekstream spor tutkunları Fethiye'ye hayran kalacaksınız

Tatil dönemini sadece deniz kum, güneş üçlüsüyle geçirmek istemeyen bireyler, aynı zamanda beldelerin ve bölgelerin son derece alternatifli aktivite olanaklarından da yararlanmak için araştırma yapıyor. Bu noktada extreme sporlar olarak adlandırılan birçok etkinlik ve aktivite, yaz tatillerinin vazgeçilmezi. Özelikle Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden biri olan Fethiye, extreme spor alanında oldukça iddialı. Yamaç paraşütünden uçurtma sörfüne, raftingden safariye kadar birçok aktivite rahatlıkla yapılıyor.

DÜNYANIN YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ

Fethiye’deki meşhur Babadağ, sadece Muğla’nın veya Türkiye’nin değil dünyanın yamaç paraşütüne elverişli en iyi dağlarından biri. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce adrenalin tutkunu, yamaç paraşütü için Fethiye’ye geliyor. Ölüdeniz manzaralı atlayışlar heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Rüzgar sörfü için Çalış bölgesi biçilmiş kaftan olurken, yine en iyi kıteboard yapılabilecek yerlerden bir olarak karışımıza çıkıyor. Rafting için Dalaman Çayı, macera tutkunlarını bekliyor. Farklı zorluk derecelerinde iki ayrı etabı bulunan Dalaman çayının üst etabı 3. zorluk derecesinde ve bu etap rafting botlarıyla geçilebiliyor. Alt bölümde kalan 2. etap ise “river-kayaking” olarak adlandırılan küçük botlarla geçiliyor ve ilk kez deneyenlere tavsiye ediliyor. 1 zorluk derecesindeki bu etaba, çocuklar da katılabiliyor.

RÜZGARLA DANS ETMENİN İSMİ: KITESURF

Kitesurf ya da diğer bir deyişle Kiteboard, dünyanın en hızla yayılan belki de en popüler sporu. Kitesurf ile çok yükseklere sıçrayabilir, denizin üzerinde hem uçabilir hem kayabilirsiniz. Ve adrenalin tutkunları için vazgeçilmez olan hız ve takla atmak bu sporla mümkün. Kitesurf için özellikle Fethiye’yi tercih eden adrenalin tutkunları, sörf elbisesi giymeye gerek kalmadan daha rahat hareketlerle rüzgarın tadına varabiliyor. Kitesurf tutkunlarının yoğun olarak tercih ettiği Çalış Plajı, adrenalin hissini sonuna kadar size yaşatmayı vaat ediyor. Fethiye ve çevresindeki su altı dünyasını keşfetmek isteyenler için en ideal aktivite olan dalış ise büyülü bir dünyanın kapılarından giriş yapmanızı sağlıyor. Her yaştan tatilcinin rahatlıkla katılabileceği bir su sporu olarak görülmesi gereken dalış, su altını keşfetme hayaliyle yanıp tutuşanlar için adrenalin dolu bir eğlence olarak düşünülebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Tatil spor Fethiye

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