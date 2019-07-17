Ekstream spor tutkunları Fethiye'ye hayran kalacaksınız

Tatil dönemini sadece deniz kum, güneş üçlüsüyle geçirmek istemeyen bireyler, aynı zamanda beldelerin ve bölgelerin son derece alternatifli aktivite olanaklarından da yararlanmak için araştırma yapıyor. Bu noktada extreme sporlar olarak adlandırılan birçok etkinlik ve aktivite, yaz tatillerinin vazgeçilmezi. Özelikle Türkiye’nin en önemli tatil beldelerinden biri olan Fethiye, extreme spor alanında oldukça iddialı. Yamaç paraşütünden uçurtma sörfüne, raftingden safariye kadar birçok aktivite rahatlıkla yapılıyor.

DÜNYANIN YAMAÇ PARAŞÜTÜ MERKEZİ

Fethiye’deki meşhur Babadağ, sadece Muğla’nın veya Türkiye’nin değil dünyanın yamaç paraşütüne elverişli en iyi dağlarından biri. Her yıl dünyanın farklı noktalarından binlerce adrenalin tutkunu, yamaç paraşütü için Fethiye’ye geliyor. Ölüdeniz manzaralı atlayışlar heyecanlı dakikalara sahne oluyor. Rüzgar sörfü için Çalış bölgesi biçilmiş kaftan olurken, yine en iyi kıteboard yapılabilecek yerlerden bir olarak karışımıza çıkıyor. Rafting için Dalaman Çayı, macera tutkunlarını bekliyor. Farklı zorluk derecelerinde iki ayrı etabı bulunan Dalaman çayının üst etabı 3. zorluk derecesinde ve bu etap rafting botlarıyla geçilebiliyor. Alt bölümde kalan 2. etap ise “river-kayaking” olarak adlandırılan küçük botlarla geçiliyor ve ilk kez deneyenlere tavsiye ediliyor. 1 zorluk derecesindeki bu etaba, çocuklar da katılabiliyor.