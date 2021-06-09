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Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarında

09.06.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Caleb Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarına girdi. İtalyan medyasında çıkan haberlere göre söz konusu kulüpler, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için gelecek günlerde harekete geçecek.

Ekuban, Genoa ve Sampdoria'nın radarında

Trabzonspor'un gözde isimleri arasında yer alan Ekuban'a talipler artıyor. Özellikle Avrupa piyasasında birçok takımın listesine giren Ganalı oyuncuyla Genoa ile Sampdoria yakından ilgileniyor.

İtalyan medyasındaki haberlere göre bu iki kulüp, başarılı futbolcuyu kadrolarına katmak için kısa sürede bordo-mavililerle temas kuracak.

Trabzonspor'un da hedeflediği bonservis bedellerine ulaşılması halinde gelecek tekliflere sıcak bakacağı konuşuluyor. Ekuban, geride kalan sezonda bordo-mavili formayla toplamda 33 maça çıkıp 11 gol, 4 asist yaptı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor Caleb Ekuban
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