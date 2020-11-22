Ekuban: Ronaldo'yu çok izledim, onun gibi sevindim

Trabzonsporlu futbolcu Ekuban, Erzurumspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.
Erzurumspor karşısında iyi bir performans sergilediklerinin altını çizen Ekuban, " Herkesi tebrik etmek gerekir, bu galibiyet için çok önemli fedakarlıklar yaptık. Herkes koştu, herkes mücadele etti ve varını yoğunu verdi. Takım savunmasında başarılıydık, bundan sonraski süreçte de hem hücumda hem de savunmada bu şekilde devam etmek zorundayız" dedi.
Gol sevincini Cristiano Ronaldo gibi yapması hakkında da konuşan Ekuban, "Aklıma ilk gelen şeyi yaptım. Cristiano Ronaldo'yu çok fazla izleyip, çok fazla gol sevincine tanıklık edince çok sevinince de haliylen Ronaldo'nun sevincini yaptım" şeklinde konuştu.
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Fenerbahçe'den 15 yıl sonra bir ilk
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Okuyucu Yorumları 0 yorum