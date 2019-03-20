SPOR

Ekuban Trabzonspor'da yeniden doğdu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 20.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

İngiltere Championship ekibi Leeds United’da kötü bir sezon geçirdikten sonra sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Caleb Ekuban, ortaya koyduğu performansla bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu.

Ekuban Trabzonspor'da yeniden doğdu

Trabzonspor'un Gana asıllı İtalyan oyuncusu Caleb Ekuban, İtalya'da alt liglerde ortaya koyduğu performansın ardından Arnavutluk Süper Lig ekiplerinden Partizani Trina takımında 2016-17 sezonunda lig ve kupada attığı 18 golle iyi bir sezon geçirmişti. Ardından İngiltere Championship ekibi Leeds United'a transfer olan Ekuban, forma giydiği 21 resmi müsabakada 2 gol kaydederek kötü bir sezon geçirdi. İngiltere'de beklenen çıkışı gösteremeyen 24 yaşındaki oyuncu, sezon başında Trabzonspor tarafından kiralandı.

İKİNCİ YARIDA KARAMAN'IN DEĞİŞMEZİ OLDU

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında Burak Yılmaz ve Hugo Rodallega'nın arkasında yedek bekleyen Caleb Ekuban, Teknik Direktör Ünal Karaman'ın en iyi yedek oyuncularından birisi durumundaydı. Ligin ilk yarısında ilk on birde sahaya çıkmayan Ekuban, oyuna sonradan girdiği bölümlerde ise 3 gol ve 1 asistle oynadı. Ekuban, takımda yaşanan ayrılıklar ve sakatlıklar nedeniyle ligin ikinci yarısında ise bordo-mavili takımın ilk on birdeki değişmez ismi oldu. Nwakaeme ve Rodallega ile iyi bir uyum yakalayan başarılı santrfor, ligin ikinci yarısında 1 gol ve 1 asistle oynadı. Süper Lig'de toplamda 4 gol ve 2 asistle oynayan oyuncu, 8 maçtır suskun olsa da rakip savunmaya zor anlar yaşatması ve etkili bir görüntü çizmesi nedeniyle Ünal Karaman'dan tam not aldı. Ekuban, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.

TRABZONSPOR MİLLİ TAKIM'IN KAPISINI AÇTI

Trabzonspor'un forvet oyuncusu Caleb Ekuban, 23 Mart’ta Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Gana’nın Kenya ile oynayacağı maçın aday kadrosuna davet edildi. Başarılı oyuncu Trabzonspor formasını giymesinin ardından ilk kez milli takıma davet aldı.

TRABZONSPOR'UN KADROSUNA KATMAK İSTEDİĞİ EKUBAN'IN ŞARTLARI BELLİ

Bordo-mavili kulüp, sezon başında Leeds United kulübünden kiraladığı oyuncunun sözleşme şartlarını da belirlemişti. Trabzonspor 31 Mayıs 2019'a kadar oyuncunun satın alma opsiyon hakkını elinde bulunduruyor. Karadeniz ekibi, İngiliz kulübüne 1 milyon Euro ödemesi halinde oyuncuyu kadrosuna katmış olacak. Görüşmelerini de bu anlaşma çerçevesinde yürüten Trabzonspor yönetimi, opsiyon hakkını kullanması halinde otomatik olarak oyuncuyla 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonları içinde anlaşma yapmış olacak ve her bir sezon için 750 bin Euro garanti ücret ödeyecek. Bordo-mavili kulüp kesin anlaşma sağlaması halinde ise menajerlik ücreti olarak 225 bin Euro ödeyecek.

Şimdi de bu moda oldu!Şimdi de bu moda oldu!
Trabzon'da Uğurcan sevinciTrabzon'da Uğurcan sevinci
Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor leeds united ingiltere championship Ekuban

En Çok Okunan Haberler

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Ünlü teknik adam açıkladı: Beşiktaş için hazırım

Ünlü teknik adam açıkladı: Beşiktaş için hazırım

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Dünya futbol tarihinin en iyileri belli oldu!

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

Barça ve ManU beğenmemişti! Şimdi 25 takım istiyor

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

G.Saray'ın yeni forması ortaya çıktı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

Trabzonspor'un yıldızı acı gerçeği açıkladı!

Rodallega gemileri yaktı!

Rodallega gemileri yaktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekuban Trabzonspor'da yeniden doğdu

Trabzonspor'da yeniden doğdu

Uğurcan Çakır Onur Kıvrak'ı aratmıyor

Trabzon'da Uğurcan sevinci

Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı

Trabzonspor'un yabancıları rekor kırdı

Haluk Şahin: Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyoruz

'Avrupa kupalarına katılma yolunda ilerliyoruz'

Trabzonspor’u Anthony Nwakaeme sırtlıyor

Trabzonspor’u Nwakaeme sırtlıyor

Trabzonspor'dan CAS açıklaması: 'Adalet dağıtacağına inanıyoruz'

Trabzonspor'dan CAS açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.