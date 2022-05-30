Ahly-Wydad AC CAF Şampiyonlar Ligi final maçı için heyecan dorukta. Mısır Premier Lig ekibi Ahly ile Fas Ligi takımı Wydad Casablanca kozlarını paylaşacak. Peki El Ahly-Wydad AC CAF Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman, saat kaçta? El Ahly-Wydad AC hangi kanalda yayınlanacak? CAF Şampiyonlar Ligi final maçı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

EL AHLY-WYDAD AC CAF ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

CAF Şampiyonlar Ligi final maçına saatler kaldı. Ahly ve Wydad CAF Şampiyonlar Ligi final maçında karşı karşıya gelecek. Ahly-Wydad AC maçı 30 Mayıs Pazartesi (bugün) Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak.

EL AHLY-WYDAD HANGİ KANALDA?

CAF Şampiyonlar Ligi final maçında Ahly ve Wydad Casablanca kozlarını paylaşacak. Fakat maçın Türkiye'de yayını bulunmuyor.

CAF ŞAMPİYONLAR LİGİ NEDİR? CAF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE HANGİ KULÜPLER KATILIR?

CAF Şampiyonlar Ligi, Afrika kıtasında kulüpler seviyesinde yapılan en büyük futbol organizasyonudur. Her sene Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından düzenlenen turnuvaya Afrika kıtasının önde gelen kulüpleri katılır.

