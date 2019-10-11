El Camino: Bir Breaking Bad Filmi’nin kamera arkasından video yayınlandı

Televizyon yapımları arasında kült mertebesine erişen Breaking Bad’in devam filmi El Camino: Bir Breaking Bad Filmi bugün Netflix’te yayına çıktı. Filmin kamera arkasından bir video paylaşıldı.

Vince Gilligan hayata geçirdiği proje, Jesse'nin hikâyesinin bir sonraki bölümünü gözler önüne seriyor. Aaron Paul’un bir kere daha Jesse Pinkman karakterine hayat verdiği filmde ona Matt Jones ve Charles Baker gibi isimler eşlik ediyor.

WALTER WHİTE YAŞIYOR MU?

Dizide canlandırdığı Walter White karakteri ile hafızalara kazınan Bryan Cranston‘ın filmde yer alıp almayacağı soru işareti olarak kalmaya devam ediyor. Ancak söylentilere göre dizinin finalinde Jesse Pinkman'ı Todd ve arkadaşlarının elinden kurtaran White, bu çatışmada yaralanmış ve polisler olay yerine gelmeden önce yere yığılmıştı. Bu durum bazı izleyiciler tarafından White'ın dizinin sonunda öldüğü şeklinde yorumlanırken, bazı izleyiciler de karakterin ölmediğini fakat polisler tarafından tutuklandığını savunmuştu. Filmin senaristi ve yönetmeni Vince Gilligan, Walter White’la ilgili söylentilere noktayı koydu ve White’ın kesinlikle öldüğünü açıkladı.

Filmde Walter White karakterini aktif bir şekilde görme olasılığı düşük olarak gösterilirken flashback sahneleri çıkması bekleniyor.



