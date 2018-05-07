El Clasico'da Messi'den hakeme sert sözler!

İspanya La Liga'da oynanan El Clasico sonrası tartışmalar sürerken Real Madrid cephesinden Sergio Ramos, Lionel Messi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Tecrübeli futbolcu maç sonu yaptığı açıklamada "Messi tünelde hakemleri baskı altına almaya çalıştı. Belki de bu nedenle hakem ikinci yarıda farklı bir yönetim gösterdi. Onun, hakeme neler söylediğini biliyorum ama burada tekrar etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Messi tünelde maçın hakemine "Rezaletsin. Şampiyonuz diye maçı onlara vermene gerek yok" çıkışında bulundu.

(Yeni Şafak)

