El Clasico'da tarihi skor! Barcelona, Real Madrid'i darmaduman etti...

Real Madrid ve Barcelona'yı buluşturan El Clasico yine nefes kesti. Her sene futbolseverlerin heyecanlan beklediği karşılaşma olan El Clasico'da tarihe geçecek bir skor ortaya çıktı. Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Barcelona adeta Real'in canını okudu...

GALATASARAY'I ELEMİŞLERDİ

Hafta içinde Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, İspanya'da oynanıp 0-0 biten maçın rövanşında sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Türkiye'den döndükten hemen sonra Real Madrid maçı için hazırlıklara başlayan Katalanlar, bu maçı da boş geçmedi...

DEPLASMANDA TARİHİ SKOR...

Barcelona, Real Madrid kalesine gol olup yağdı... Bu sezon ligde istediği bir performans sergileyemeyen Katalanlar, Real Madrid karşısında sürpriz bir skora imza attı. Barcelona'nın gollerini 29 ve 53. dakikada Aubameyang, 38 dakikada Ronald Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Barcelona bu skorla puanını 54'e yükseltti ve maç eksiğiyle lider Real Madrid ile puan farkını 12'ye indirdi.



