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El Clasico'da tarihi skor! Barcelona, Real Madrid'i darmaduman etti...

21.03.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da herkesin merakla beklediği El Clasico nefes kesti... Hafta içinde Galatasaray'ı eleyip UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Barcelona, ligde Real Madrid'i de yenip üst sıralarla puan farkını eritmek istiyordu. Maçta tarihi bir skor ortaya çıktı. Deplasmanda ezeli rakibine 4 gol atan Barcelona, dünya gündemine oturdu. Real Madrid'i 4-0 mağlup eden Katalanlar büyük bir sürpriz yaptı...

El Clasico'da tarihi skor! Barcelona, Real Madrid'i darmaduman etti...
Pierre Aubameyang

Pierre Aubameyang

GAB Gabon
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
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Real Madrid ve Barcelona'yı buluşturan El Clasico yine nefes kesti. Her sene futbolseverlerin heyecanlan beklediği karşılaşma olan El Clasico'da tarihe geçecek bir skor ortaya çıktı. Real Madrid'in evi Santiago Bernabéu'da oynanan mücadelede Barcelona adeta Real'in canını okudu...

GALATASARAY'I ELEMİŞLERDİ

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Hafta içinde Galatasaray ile karşılaşan Barcelona, İspanya'da oynanıp 0-0 biten maçın rövanşında sarı-kırmızılıları 2-1 mağlup ederek çeyrek finale çıkma başarısı göstermişti. Türkiye'den döndükten hemen sonra Real Madrid maçı için hazırlıklara başlayan Katalanlar, bu maçı da boş geçmedi...

DEPLASMANDA TARİHİ SKOR...

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Barcelona, Real Madrid kalesine gol olup yağdı... Bu sezon ligde istediği bir performans sergileyemeyen Katalanlar, Real Madrid karşısında sürpriz bir skora imza attı. Barcelona'nın gollerini 29 ve 53. dakikada Aubameyang, 38 dakikada Ronald Araujo ve 47. dakikada Ferran Torres kaydetti.

Barcelona bu skorla puanını 54'e yükseltti ve maç eksiğiyle lider Real Madrid ile puan farkını 12'ye indirdi.


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