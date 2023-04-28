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  4. El Ele görüntülenmişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

El Ele görüntülenmişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

28.04.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadir Doğulu'nun, geçtiğimiz günlerde Çeşme'de kadınlarla sarmaş dolaş görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Günlerdir konuşulan görüntülerin ardından çift hakkında akıl almayacak iddialar gündeme geldi. Ünlü çift, tüm yaşananlara rağmen dün Kadıköy'de el ele ortaya çıkmıştı. Ancak iddiaya göre Neslihan Atagül'ün annesi Perihan Çıtlak kızının boşanacağını söyledi.

El Ele görüntülenmişlerdi, gerçek bambaşka çıktı! Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül boşanıyor mu?

Kadir Doğulu'nun geçtiğimiz günlerde başka kadınlarla samimi bir şekilde dans ettiği görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kadir Doğulu'nun resmi olarak evli olduğu Neslihan Atagül dışında başka kadınlarla imam nikahı kıydığı iddiaları ise çok konuşuldu. Ancak ünlü çift tüm bu iddiaları yalandı.

el ele

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sosyal medyanın gündeminden düşmeyen görüntülerle ilgili olarak Neslihan Atagül'ün "Gürültülü bir ortamda yapılan normal bir konuşma" dediği ve ihanet söylentisini önemsemediği öğrenildi. Ünlü çift dün Kadıköy'de el ele görüntülendi.

''BOŞANIYORLAR''

Tüm bunların yanı sıra bugün Söylemezsem Olmaz canlı yayınına bağlanan Onur Akay bomba iddiaları peş peşe açıkladı. Neslihan Atagül'ün boşanacağını dile getiren Akay bunu annesinden duyduğunu ve Neslihan'ın da istediğini belirtti.

Akay ayrıca; Kadir Doğulu'nun tüm bu iddiaların dışında başka bir isimle üniversiteli bir genç kızla imam nikahı kıydığına da söyledi.

Akay yaptığı açıklamasında; ünlü çiftin boşanma sürecine girdiklerini ancak Kadir'in Neslihan'a 'Kariyerim için biraz zamana bırak, biraz daha uzatalım bu evliliği'' diye yalvardığını da söyledi.

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