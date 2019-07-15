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El freni çekilmeyen otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2019 13:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde el freni çekilmeyen otomobilin doğalgaz kutusuna çarpması paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre kaza Sandıklı’nın Hisar mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç sürücüsü, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket alan araç, kontrolden de çıkarak doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle gaz kaçağının meydana geldiği olay sonrasında mahalleli büyük panik yaşadı. Durumun polis ve doğalgaz ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde önlem alınarak gaz akışı kesildi. Mahallede korkuya neden olan kaza, güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Araç kaza yerinden çekilirken kaza ile ilgili soruşturma yapılıyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar araba el freni otomobil

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