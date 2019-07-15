El freni çekilmeyen otomobil doğalgaz kutusuna çarptı

Edinilen bilgiye göre kaza Sandıklı’nın Hisar mahallesi Afyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Araç sürücüsü, aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra hareket alan araç, kontrolden de çıkarak doğalgaz kutusuna çarparak durabildi.

Çarpmanın etkisiyle gaz kaçağının meydana geldiği olay sonrasında mahalleli büyük panik yaşadı. Durumun polis ve doğalgaz ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerinde önlem alınarak gaz akışı kesildi. Mahallede korkuya neden olan kaza, güvenlik kameralarınca da saniye saniye görüntülendi. Araç kaza yerinden çekilirken kaza ile ilgili soruşturma yapılıyor. (İHA)

