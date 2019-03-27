El freni çekilmeyen otomobil iş yerine çarptı

Kaza, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Yolun karşısına geçerek merdivenden düşen otomobil, tatlıcının vitrinine çarparak durabildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

