Mynet Trend

El freni çekilmeyen otomobil iş yerine çarptı

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 27.03.2019 19:38 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu park halindeki otomobil, hareket ederek iş yerinin vitrinine çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar oluştu.

Kaza, öğlen saatlerinde Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü tarafından el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir süre sonra geriye doğru hareket etmeye başladı. Yolun karşısına geçerek merdivenden düşen otomobil, tatlıcının vitrinine çarparak durabildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan kazada yaralanan olmazken, iş yerinde hasar meydana geldi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Baba ve bebeğin görüntüleri sosyal medyada rekor kırdıBaba ve bebeğin görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı
Patenli genç yürekleri ağza getirdiPatenli genç yürekleri ağza getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa el freni kaza

En Çok Okunan Trend Haberler

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Son tahminler duyuruldu! Bugün artacak ama...

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Tehlike çanları çalıyor! Dünyayı şoke eden uyarı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Korkunç gerçek ortaya çıktı! Sadece 40 saniyeleri vardı!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

Öpücük attığı erkek tarafından dövüldü!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Canlı yayında muhabirin dudaklarına yapıştı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Yıllar önceki görüntüsüyle ünlenmişti, 8 yıl sonra başardı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Hollanda saldırganı Türk'ün muhabiri taciz videosu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bebeğine serenat yapan babanın görüntüsü sosyal medyada rekor kırdı

Baba ve bebeğin görüntüleri sosyal medyada rekor kırdı

Patenli genci tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

Patenli genç yürekleri ağza getirdi

Orduya emir geldi! Bundan sonra askeri darbe kutlanacak

Orduya emir geldi! Bundan sonra askeri darbe kutlanacak

6 saniyede bahçe kapısını yerinden söküp böyle çaldılar

Pes dedirten hırsızlık

Yılın 'En kötü Tasarımı Ödülü'ne sahip 19 restoran!

Yılın 'En kötü Tasarımı Ödülü'ne sahip 19 restoran!

Konya'da Güneş etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi

Konya'da Güneş böyle oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.