İstanbul trafiğinde dehşet anları! Motosiklet sürücüsünü ölümle tehdit etti

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafikte yaşanan tartışma tehdit ve saldırı girişimine dönüştü. Bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletlinin önünü keserek aracının camından sarktı ve sürücüye bağırmaya başladı. O anlar kask kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESİP TEHDİT ETTİ

İddiaya göre trafikte motosiklet sürücüsüyle tartışan şahıs, otomobiliyle motosikletlinin önünü kesti. Ardından aracının camından sarkarak sürücüye bağıran kişi, tehditler savurdu.

Şahsın motosiklet sürücüsüne, "Sağa çek. İn aşağıya. Öldürürüm seni. Bunu paylaşacaksın." şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

O ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan gerginlik motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şahsın araç camından sarkarak motosiklet sürücüsüne yöneldiği ve tehditler savurduğu anlar yer aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken olayla ilgili herhangi bir gözaltı veya adli işlem bilgisi paylaşılmadı.