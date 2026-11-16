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İstanbul trafiğinde dehşet anları! Motosiklet sürücüsünü ölümle tehdit etti

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Nilgün Arabacı

İstanbul Çekmeköy'de trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsünün önünü kesen bir kişi, araç camından sarkarak sürücüyü tehdit etti. Saldırı girişimi ve yaşanan gerginlik, motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde trafikte yaşanan tartışma tehdit ve saldırı girişimine dönüştü. Bir otomobil sürücüsü, tartıştığı motosikletlinin önünü keserek aracının camından sarktı ve sürücüye bağırmaya başladı. O anlar kask kamerasına yansırken görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul trafiğinde dehşet anları! Motosiklet sürücüsünü ölümle tehdit etti 1

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN ÖNÜNÜ KESİP TEHDİT ETTİ

İddiaya göre trafikte motosiklet sürücüsüyle tartışan şahıs, otomobiliyle motosikletlinin önünü kesti. Ardından aracının camından sarkarak sürücüye bağıran kişi, tehditler savurdu.

İstanbul trafiğinde dehşet anları! Motosiklet sürücüsünü ölümle tehdit etti 2

Şahsın motosiklet sürücüsüne, "Sağa çek. İn aşağıya. Öldürürüm seni. Bunu paylaşacaksın." şeklinde ifadeler kullandığı duyuldu.

O ANLAR KASK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan gerginlik motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şahsın araç camından sarkarak motosiklet sürücüsüne yöneldiği ve tehditler savurduğu anlar yer aldı.

İstanbul trafiğinde dehşet anları! Motosiklet sürücüsünü ölümle tehdit etti 3

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken olayla ilgili herhangi bir gözaltı veya adli işlem bilgisi paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik tartışma motosiklet kask
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